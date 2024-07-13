Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил права дачников. Садоводы могут контролировать финансы СНТ, требовать отчеты о доходах и расходах, а также отказываться от застройки своих участков, которые могут использоваться исключительно для отдыха, сообщает News. Ru.
Важно соблюдать противопожарные меры.
Дачники, выращивающие урожай без наемных работников на участке до 50 соток, могут освободиться от налога на его продажу. Также садовый дом можно зарегистрировать как жилое помещение, если он соответствует определенным требованиям.
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