Стейк
Стейк
© unsplash.com by Marc Kleen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:28

Костер под замок: Ростовская область объявила тотальную войну огню на дачных участках

Жителям Ростовской области напомнили о правилах пожарной безопасности на дачных и приусадебных участках в преддверии теплого сезона. Нарушение установленных норм по обращению с открытым огнем влечет за собой административное наказание в виде денежных штрафов. Власти подчеркивают, что с приближением особого противопожарного режима любые действия, связанные с разведением костров или сжиганием сухостоя, попадают под строгий регламент, а в ряде случаев полностью запрещаются.

Правила использования мангалов

Для законного приготовления пищи на углях владельцам участков необходимо соблюдать четкие дистанции. Мангал должен располагаться не ближе пяти метров от любых капитальных строений. При этом расстояние до деревьев и иных насаждений требуется увеличить до тридцати метров.

Площадка вокруг жаровни должна быть тщательно очищена от сухой листвы, веток и прочего горючего мусора. В радиусе двух метров от места приготовления пищи не допускается нахождение легковоспламеняющихся материалов. Соблюдение этих технических требований сводит к минимуму риск случайного возгорания при порывах ветра.

"Работа в муниципальных образованиях требует четкого понимания того, как именно граждане взаимодействуют с территорией. Каждый мангал, установленный с нарушением дистанции, представляет собой потенциальный очаг возгорания, последствия которого могут затронуть не только имущество виновника, но и соседние участки. Ответственное отношение к правилам — это не бюрократия, а реальный инструмент обеспечения безопасности жилого сектора и лесных массивов. Мы призываем граждан строго следовать установленным правилам для предотвращения чрезвычайных ситуаций в летний период."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Утилизация бытовых отходов

Сжигать мусор на собственной территории разрешается исключительно в металлических емкостях. Бочка должна находиться в идеальном техническом состоянии — без прогаров, сквозных отверстий или иных повреждений стенок, через которые могут вылететь искры.

Требования к расположению такой "печи" на участке более жесткие: не менее 7,5 метров от ближайших зданий. Дистанция до хвойных лесов должна составлять не менее 50 метров, а до лиственных — 15 метров. Игнорирование данных параметров создает прямую угрозу возникновения неконтролируемого огня.

Завершение процедуры требует обязательных мер по тушению очага. Остатки содержимого в бочке необходимо обильно залить водой или засыпать песком до полного прекращения горения, после чего емкость следует плотно накрыть металлическим листом, перекрывая доступ кислорода.

Особенности противопожарного режима

В период действия особого противопожарного режима правила меняются в сторону значительного ужесточения. В это время вводится тотальный запрет на любые манипуляции с открытым огнем, включая разжигание костров для хозяйственных нужд или отдыха.

Данные ограничения распространяются и на сжигание сухой растительности, часто проводимое владельцами дач в начале сезона. Риск быстрого распространения пламени по сухой траве в этот период оценивается как критически высокий, поэтому власти запрещают использование любых источников пламени.

Жителям рекомендуется заранее ознакомиться с актуальными распоряжениями для своего района. Пренебрежение запретами в режиме повышенной готовности влечет за собой повышенную ответственность и строгие штрафные санкции, призванные защитить частную и государственную собственность от пожаров.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

