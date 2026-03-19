Дачный костёр превращается в золотой: обычная уборка территории может закончиться визитом инспектора

Весенний сезон на дачных участках традиционно сопровождается масштабной уборкой территорий, однако привычная утилизация растительных отходов может обернуться серьезными административными последствиями. Несоблюдение мер пожарной безопасности при разведении огня провоцирует конфликты с окружающими и становится законным основанием для визита надзорных органов. Эксперты напоминают, что бесконтрольное сжигание мусора вблизи сухой травы или жилых построек является прямым нарушением действующего законодательства. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Для минимизации рисков специалисты рекомендуют использовать специальные металлические емкости с подготовленными отверстиями для тяги, предварительно очистив пространство вокруг них от легковоспламеняющихся материалов. Альтернативным и более экологичным методом переработки органики остается создание компостных ям, где трава и листья со временем превращаются в ценное удобрение.

"Лучше использовать металлическую бочку, сделать внизу отверстие и в ней сжигать мусор", — рассказал ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Особое внимание дачникам следует уделять состоянию сжигаемого сырья, так как плотный едкий дым от влажной листвы наносит дискомфорт жителям соседних владений. По словам Виктора Федорука, при фиксации открытого горения, создающего угрозу постройкам, соседи имеют право инициировать проверку через пожарного инспектора. В случае если коллективная жалоба будет подкреплена фотофиксацией нарушений, собственнику участка грозит денежный штраф. Контролирующие органы подчеркивают, что безопасность и интересы окружающих должны быть приоритетом при ведении хозяйственных работ.