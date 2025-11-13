Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Аромат кофе в пасмурное утро
Аромат кофе в пасмурное утро
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:12

Жаль, что не знала раньше: обычный напиток сводил лечение цистита на нет

Врач Малхасян: кофе является фактором обострения воспаления мочевого пузыря

Цистит — одно из самых распространённых воспалительных заболеваний мочевого пузыря. Чтобы облегчить симптомы и ускорить выздоровление, важно не только принимать назначенные врачом препараты, но и скорректировать питание и питьевой режим.

"При острых состояниях в первые дни цистита или уретрита рекомендовано обильное питьё (более двух литров в сутки). Избегайте кофе, алкоголя, кофеинсодержащих безалкогольных напитков, цитрусовых соков, а также острой пищи до тех пор, пока не утихнут симптомы цистита", — рассказал уролог, онколог, заведующий урологическим отделением № 67 Московского урологического центра, профессор Виген Малхасян в интервью "Газете.Ru".

По словам врача, правильный питьевой режим помогает организму быстрее вывести бактерии и уменьшить воспаление, но некоторые напитки, наоборот, усугубляют течение болезни.

Почему кофе и соки вредны при цистите

Кофеин и кислоты раздражают слизистую мочевого пузыря, усиливают частые позывы к мочеиспусканию и чувство жжения. Поэтому кофе, крепкий чай и цитрусовые соки лучше исключить на время лечения. Алкоголь, даже в малых дозах, повышает риск рецидива и препятствует работе антибиотиков.

"Кофе и цитрусовые соки могут ухудшить симптомы цистита", — подчеркнул Малхасян.

Особенно осторожно стоит относиться к напиткам с добавками — энергетикам и газированным лимонадам: они содержат консерванты, сахар и ароматизаторы, раздражающие мочевой пузырь.

Что пить при цистите

  1. Вода. Самое безопасное средство. Обильное питьё (до 2-2,5 литров в день) помогает "вымывать" инфекцию.

  2. Клюквенный сок. Содержит проантоцианидины — вещества, препятствующие прикреплению бактерий к стенкам мочевого пузыря.

  3. Травяные отвары. Подойдут настои из ромашки, хвоща, толокнянки или шиповника.

  4. Морсы без сахара. Можно из брусники или смородины — они обладают лёгким противовоспалительным эффектом.

"Во время заболевания врач советует употреблять клюквенный сок. Он предупредил, что при цистите необходимо избегать переохлаждения и чаще ходить в туалет", — говорится в сообщении.

Сравнение напитков при цистите

Напиток Можно / нельзя Почему
Вода Можно Улучшает выведение токсинов
Клюквенный сок Можно Препятствует размножению бактерий
Травяные чаи Можно Снимают воспаление
Кофе Нельзя Раздражает слизистую
Алкоголь Нельзя Повышает риск осложнений
Цитрусовые соки Нельзя Содержат кислоты и раздражают мочевой пузырь
Газированные напитки Нельзя Вызывают вздутие и повышают нагрузку на почки

Шаг за шагом: как облегчить состояние при цистите

  1. Пейте больше воды. Не менее двух литров в сутки, равномерно в течение дня.

  2. Держите тело в тепле. Избегайте переохлаждения, особенно ног и поясницы.

  3. Посещайте туалет при первых позывах. Задержка мочи способствует росту бактерий.

  4. Исключите раздражающие продукты. Уберите острое, кислое, солёное и жареное.

  5. Используйте клюквенные морсы. Они поддерживают естественную микрофлору мочевыводящих путей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пить кофе для бодрости во время болезни.
    Последствие: Усиление боли и раздражения мочевого пузыря.
    Альтернатива: Тёплый травяной чай или вода с ромашкой.

  • Ошибка: Снижать количество жидкости.
    Последствие: Задержка инфекции и токсинов.
    Альтернатива: Пить часто и понемногу в течение дня.

  • Ошибка: Игнорировать лёгкие симптомы.
    Последствие: Переход болезни в хроническую форму.
    Альтернатива: При первых признаках обращаться к врачу.

А что если симптомы повторяются?

Если цистит возвращается регулярно, необходимо пройти полное обследование у уролога: сдать анализ мочи, бакпосев и сделать УЗИ органов малого таза. Хронический цистит часто связан с нарушениями микрофлоры, гормональным дисбалансом или сопутствующими инфекциями.

Плюсы и минусы обильного питья

Аспект Плюсы Минусы
Вода и морсы Очищают мочевые пути Могут вызывать частые позывы
Травяные чаи Успокаивают воспаление Возможна индивидуальная непереносимость
Исключение кофе и сока Снимает раздражение Временный отказ от привычных напитков

FAQ

Сколько жидкости нужно пить при цистите?
Не менее 2-2,5 литров в сутки, если нет противопоказаний со стороны сердца и почек.

Можно ли пить чай?
Только некрепкий, без кофеина. Лучше травяные отвары.

Почему клюквенный сок помогает?
Он препятствует размножению бактерий и уменьшает воспаление мочевого пузыря.

Мифы и правда

Миф: Цистит можно вылечить только антибиотиками.
Правда: Медикаменты нужны, но важны также питьевой режим и питание.

Миф: Тёплая ванна лечит цистит.
Правда: Тепло снимает боль, но не устраняет инфекцию.

Миф: Кофе в малых дозах не навредит.
Правда: Даже одна чашка может усилить симптомы в острой фазе болезни.

Исторический контекст

Раньше цистит считали "болезнью переохлаждения", но современные исследования доказали его инфекционную природу. Ещё в середине XX века клюквенный сок активно использовали как природное средство профилактики, и этот метод не потерял актуальности: сегодня его рекомендуют урологи во всём мире как часть комплексного лечения.

