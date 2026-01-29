Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Малинина Опубликована сегодня в 0:08

Зимой цветы дома почти исчезли — а цикламен выдал "шапку" бутонов: секрет в правильном месте

Цветущие комнатные растения зимой радуют особенно сильно — но не все выдерживают прохладные комнаты, где отопление работает слабее. Многие привычные "домашние" виды предпочитают стабильное тепло, из-за чего в холодных помещениях быстро теряют вид или перестают цвести. Есть исключение, которое как будто создано для таких условий: цикламен. Об этом сообщает House Digest.

Почему цикламен подходит для холодных комнат

Цикламен — компактный многолетник, который растёт из клубня и ценится за яркие цветы в период, когда большинство растений отдыхают. Он комфортно переносит прохладу и лучше чувствует себя при умеренных температурах, чем при жаре от батарей. В доме ему обычно подходят дневные значения около 15-18°С, а ночью он способен спокойно переживать понижение примерно до 10°С, поэтому его можно держать в спальне, прихожей или в комнате, где тепло распределяется неравномерно.

Цветение у цикламена часто приходится на осень и зиму и может продолжаться до весны, если растение не перегревать и соблюдать базовый уход. В продаже чаще встречаются сорта с красными, белыми, розовыми или лавандовыми цветками, а аккуратная розетка листьев делает его удобным для подоконника и небольших столиков.

Свет: без прямых лучей, но достаточно ярко

Для цикламена важен яркий рассеянный свет. Лучшим вариантом обычно считают окно с восточной стороны, где есть мягкое утреннее солнце. Если свет слишком жёсткий, помогают лёгкие прозрачные шторы: они снижают риск перегрева и при этом не "крадут" освещённость. В глубине комнаты цикламену сложнее поддерживать цветение, поэтому место лучше выбирать ближе к окну.

Полив: самая частая ошибка и как её избежать

Главный принцип простой: почва не должна пересыхать в камень, но и постоянная сырость тоже опасна. Если верхний слой на ощупь стал сухим, растение поливают тщательно, давая воде пройти через грунт. При этом критично, чтобы горшок был с хорошим дренажем: застой влаги быстро сказывается на клубне и листьях.

Есть тонкость, о которой многие забывают: цикламен лучше не поливать "в центр". Воду льют по краю горшка, вокруг кроны, чтобы не намочить сердцевину растения. Один из ранних сигналов ошибок — желтеющие листья: так цикламен нередко реагирует и на недостаток влаги, и на переувлажнение, поэтому важно оценивать именно состояние грунта, а не действовать "по расписанию".

Влажность и защита от сквозняков

Цикламену обычно комфортнее при влажности выше 50%, а зимой в отапливаемых квартирах воздух часто суше. Исправить ситуацию помогает увлажнитель или более простые решения вроде поддона с галькой и водой под горшком (так, чтобы дно не стояло в воде). Ещё один рабочий приём — группировать растения вместе: вокруг них формируется более влажный микроклимат. При этом цикламен стоит держать подальше и от горячего сухого потока, и от ледяных сквозняков у дверей или плохо утеплённых окон.

Цикламен удобен тем, что не требует "тропиков" в квартире: ему важнее стабильная прохлада, свет и аккуратный полив. Если подобрать правильное место и не заливать растение, оно способно стать тем самым зимним акцентом, который цветёт тогда, когда дом особенно нуждается в ощущении жизни.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

