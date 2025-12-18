Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Цикламен
Цикламен
© Own work by JJ Harrison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 12:42

Поставила цикламен не туда — цветы исчезли за неделю: вот где ему действительно хорошо

Для цветения цикламену нужна прохлада и рассеянный свет — цветоводы

За окном зима, мороз и короткий световой день, а на подоконнике вдруг вспыхивают яркие цветы, словно напоминая о весне. Именно так ведёт себя цикламен — одно из немногих комнатных растений, которое радует цветением в самое холодное время года. Его необычные лепестки, изящно отогнутые назад, и стройные цветоносы делают растение настоящим украшением интерьера. Однако за внешней хрупкостью скрывается характер, требующий внимательного подхода. Об этом рассказывает дзен-канал "Ваше хозяйство".

Цикламен: что это за растение

Цикламен известен не только под своим латинским названием. Его также называют альпийской фиалкой, а в старых источниках встречается имя "дряква". Растение относится к семейству Первоцветные и насчитывает около двадцати видов. В природе оно встречается в странах Средиземноморья, на Кавказе, в Иране и Северо-Восточной Африке.

В комнатной культуре чаще всего выращивают цикламен персидский. Именно он стал основой для множества декоративных сортов и гибридов. Растение формирует плотную розетку кожистых листьев на длинных черешках. Листья обычно сердцевидные, насыщенного зелёного цвета с характерными светлыми узорами. Под землёй находится клубень, служащий запасником питательных веществ.

Цветки у цикламена одиночные, располагаются на высоких цветоносах и могут быть белыми, розовыми, красными или малиновыми. Цветение длится несколько месяцев, чаще всего с поздней осени до начала весны.

Свет и прохлада — основа успешного цветения

Цикламен нельзя назвать капризным, если создать ему подходящие условия. Он любит яркий, но рассеянный свет. Лучшим выбором станут восточные или западные окна. Прямые солнечные лучи на южной стороне могут обжигать листья, а на северном окне света часто не хватает, за исключением периода покоя.

Второй важнейший фактор — температура. Во время цветения цикламену нужна прохлада: оптимальный диапазон составляет +12…+17 °C. В тёплых квартирах с сухим воздухом от батарей растение быстро теряет силы и цветёт слабо. Идеальным местом может стать прохладный подоконник, застеклённый балкон или веранда.

Особенности полива и подкормок

Полив цикламена требует аккуратности. Используют отстоянную воду, слегка прохладную, и вносят её так, чтобы влага не попадала на клубень и листья. Чаще всего поливают через поддон или по краю горшка, а излишки воды обязательно сливают.

Частота полива зависит от температуры: чем прохладнее, тем реже требуется увлажнение. Важно не допускать ни пересыхания, ни застоя воды. Опрыскивать растение не рекомендуется — это может спровоцировать болезни.

Подкормки проводят в период активного роста и цветения, используя комплексные удобрения для комнатных растений. Их вносят раз в 10-14 дней, уменьшая дозировку по сравнению с указанной на упаковке.

Период покоя и выход из него

После цветения цикламен постепенно уходит в состояние покоя. Листья и цветоносы засыхают, полив сокращают, а затем почти полностью прекращают. В этот период растение можно переставить в более затенённое и прохладное место.

Осенью цикламен начинает пробуждаться. Появление молодых листьев — сигнал к пересадке в свежий, лёгкий грунт и возобновлению ухода. Клубень при посадке заглубляют не полностью: около трети должно оставаться над поверхностью почвы.

Возможные проблемы и вредители

При правильном уходе цикламен болеет редко. Основные сложности связаны с переувлажнением, которое может привести к гнилям. Из вредителей растение иногда поражают тля, паутинный клещ, трипсы и щитовки, поэтому регулярный осмотр остаётся важной частью ухода.

В результате цикламен благодарно откликается на внимание и заботу. Создав ему прохладу, правильный свет и аккуратный полив, можно год за годом любоваться его ярким зимним цветением.

