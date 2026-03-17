Разум против обмана: Екатеринбург сокращает количество мошенничеств с использованием технологий

В Екатеринбурге зафиксировано снижение количества преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Согласно отчету, представленному в городской думе заместителем начальника полиции Андреем Ершовым, число таких противоправных деяний сократилось с 2433 случаев в 2024 году до 1745 в 2025-м. За два первых месяца текущего года правоохранители зарегистрировали 176 подобных эпизодов, что также ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Несмотря на положительную динамику и рост процента раскрываемости, руководство городского МВД продолжает усиливать профилактическую деятельность среди населения.

Статистика и профилактика

Снижение общего числа IT-преступлений полиция связывает с активной просветительской работой. Сотрудники правоохранительных органов уделяют особое внимание группам риска, прежде всего пожилым гражданам. Только за два месяца 2026 года профилактические беседы и инструктажи охватили порядка 15 тысяч жителей Екатеринбурга.

Несмотря на системную работу, показатель раскрываемости подобных преступлений остается невысоким. В полиции признают, что одних усилий правоохранителей недостаточно для полной победы над дистанционным мошенничеством. Именно поэтому упор делается на информированность самих горожан, способную предотвратить сам факт совершения сделки с преступниками.

Управленческий подход к проблеме предполагает постоянное обновление методик взаимодействия с жителями. Органы власти стремятся выстроить диалог с обществом таким образом, чтобы оперативно доносить информацию о новых угрозах до максимально широкой аудитории. Это требует не только административных ресурсов, но и постоянного анализа меняющейся криминальной обстановки.

Эволюция методов мошенничества

Злоумышленники постоянно совершенствуют свои инструменты воздействия на психику жертв. Сейчас активно внедряются технологии искусственного интеллекта для подделки внешности реальных представителей власти. Преступники копируют фотографии сотрудников МВД с официальных ресурсов, создавая дипфейки для видеозвонков, что повышает доверие граждан к звонящему.

"Применение технологий для создания правдоподобных образов чиновников требует от нас новых подходов в защите репутации и безопасности граждан. Мошенники эффективно используют визуализацию, чтобы стирать границы между реальностью и обманом во время разговора. Важно, чтобы жители осознавали: официальные лица не используют мессенджеры для проведения финансовых операций или экстренных запросов. Борьба с такими угрозами требует комплексных мер, включающих техническую защиту и постоянную работу с населением по вопросам цифровой гигиены" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Жертвами подобных уловок становятся даже те, кто ранее был проинформирован о схемах обмана. Использование технологий "оживления" фото делает преступления более адресными и масштабными. По словам Андрея Ершова, лично столкнувшегося с использованием своего образа в мошеннических целях, техническая подкованность злоумышленников продолжает расти.

Пределы цифрового контроля

Блокировка конкретных цифровых площадок зачастую не дает долгосрочного эффекта. Как отмечает руководство городского УМВД, преступные группы, работающие из-за рубежа, мгновенно адаптируются к новым ограничениям. Переход из одного мессенджера в другой занимает у них минимальное количество времени, обеспечивая непрерывность атак на граждан.

Даже если основной канал связи перестает функционировать, мошенники оперативно находят альтернативу. По статистике полиции, подавляющее большинство звонков совершается именно через мессенджеры, что затрудняет классическое отслеживание абонентов через операторов сотовой связи. Применение новых площадок, включая MAX, подтверждает тезис о высокой гибкости криминальной инфраструктуры.

Ситуация остается сложной, так как технологические инструменты опережают методы блокировок. Полицейские констатируют, что каждая крупная мера по ограничению доступа к ресурсам вызывает лишь временное затишье. В конечном итоге преступники просто перестраивают логистику звонков, продолжая свою деятельность без существенных потерь для собственного производства.