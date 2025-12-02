Штрафы обсуждают, правила меняют, а подростки всё равно страдают: агрессоры нашли новый способ атаковать

Несмотря на снижение масштабов онлайн-агрессии, травля в цифровой среде продолжает оставаться одной из наиболее чувствительных проблем для подростков. Об этом сообщает издание Pravda.Ru, приводя позицию депутата Государственной Думы Светланы Бессараб, которая оценило ситуацию на фоне обсуждаемого законопроекта о штрафах за кибербуллинг.

Законодательные инициативы и контекст проблемы

Интерес к регулированию поведения в сети усилился после сообщения ТАСС о том, что депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили проект, предполагающий административные штрафы до 500 тысяч рублей за травлю и кибербуллинг. Эта инициатива стала ответом на многочисленные случаи цифровой агрессии, которые в последние годы приобрели выраженный характер среди подростков. Бессараб подчеркнула необходимость аккуратного подхода к усилению ответственности, указывая, что подобные меры должны сопровождаться тщательным анализом последствий.

По её словам, сама проблема остаётся значимой в подростковой среде, особенно в социальных сетях, где агрессоры используют анонимность и скорость распространения информации. Депутат отметила, что уже действующие нормы, позволяющие блокировать аккаунты и усложняющие регистрацию, снизили уровень кибербуллинга, что говорит о действенности своевременных вмешательств.

"Ситуация в подростковой среде, особенно в интернет-пространстве, вызывает серьезные опасения… уровень кибербуллинга снизился после введения норм, позволяющих блокировать аккаунты и усложняющих анонимную регистрацию, что фактически исключает возможность избежать ответственности", — подчеркнула депутат.

Воспитательные механизмы и роль психологов

Бессараб обращает внимание на то, что формальные санкции не могут стать единственным инструментом борьбы с травлей. С её точки зрения, фундамент лежит в воспитательном подходе и систематической работе с подростками, которая позволяет объяснить последствия агрессивного поведения и сформировать среду, основанную на уважении. Парламентарий подчёркивает, что специальные меры необходимы, но должны сочетаться с активной педагогической и просветительской деятельностью.

Особую роль в предотвращении конфликтных ситуаций играет участие школьных психологов. Подростки, сталкиваясь с буллингом в любой форме, начинают лучше понимать эмоциональные последствия происходящего.

"Разговоры с детьми и работа школьных психологов имеют большое значение. Когда подросток сталкивается с буллингом, он осознает, насколько это больно и обидно. Нужно чаще говорить о том, что нельзя обижать других, если не хочешь, чтобы это когда-нибудь повторилось с тобой", — заключила Бессараб.

Такой подход способствует формированию устойчивых коммуникационных навыков и снижает вероятность повторения агрессивных моделей поведения.