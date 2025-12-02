Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
буллинг в школе
буллинг в школе
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Главная / Общество
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:58

Штрафы обсуждают, правила меняют, а подростки всё равно страдают: агрессоры нашли новый способ атаковать

Подростковый кибербуллинг сократился из-за новых норм — депутат Бессараб

Несмотря на снижение масштабов онлайн-агрессии, травля в цифровой среде продолжает оставаться одной из наиболее чувствительных проблем для подростков. Об этом сообщает издание Pravda.Ru, приводя позицию депутата Государственной Думы Светланы Бессараб, которая оценило ситуацию на фоне обсуждаемого законопроекта о штрафах за кибербуллинг.

Законодательные инициативы и контекст проблемы

Интерес к регулированию поведения в сети усилился после сообщения ТАСС о том, что депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили проект, предполагающий административные штрафы до 500 тысяч рублей за травлю и кибербуллинг. Эта инициатива стала ответом на многочисленные случаи цифровой агрессии, которые в последние годы приобрели выраженный характер среди подростков. Бессараб подчеркнула необходимость аккуратного подхода к усилению ответственности, указывая, что подобные меры должны сопровождаться тщательным анализом последствий.

По её словам, сама проблема остаётся значимой в подростковой среде, особенно в социальных сетях, где агрессоры используют анонимность и скорость распространения информации. Депутат отметила, что уже действующие нормы, позволяющие блокировать аккаунты и усложняющие регистрацию, снизили уровень кибербуллинга, что говорит о действенности своевременных вмешательств.

"Ситуация в подростковой среде, особенно в интернет-пространстве, вызывает серьезные опасения… уровень кибербуллинга снизился после введения норм, позволяющих блокировать аккаунты и усложняющих анонимную регистрацию, что фактически исключает возможность избежать ответственности", — подчеркнула депутат.

Воспитательные механизмы и роль психологов

Бессараб обращает внимание на то, что формальные санкции не могут стать единственным инструментом борьбы с травлей. С её точки зрения, фундамент лежит в воспитательном подходе и систематической работе с подростками, которая позволяет объяснить последствия агрессивного поведения и сформировать среду, основанную на уважении. Парламентарий подчёркивает, что специальные меры необходимы, но должны сочетаться с активной педагогической и просветительской деятельностью.

Особую роль в предотвращении конфликтных ситуаций играет участие школьных психологов. Подростки, сталкиваясь с буллингом в любой форме, начинают лучше понимать эмоциональные последствия происходящего.

"Разговоры с детьми и работа школьных психологов имеют большое значение. Когда подросток сталкивается с буллингом, он осознает, насколько это больно и обидно. Нужно чаще говорить о том, что нельзя обижать других, если не хочешь, чтобы это когда-нибудь повторилось с тобой", — заключила Бессараб.

Такой подход способствует формированию устойчивых коммуникационных навыков и снижает вероятность повторения агрессивных моделей поведения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Возраст дропперов растёт, а подростки всё ещё в зоне риска — эксперт Игорь Серёгин 30.11.2025 в 12:41
Финансовые трудности толкают людей в опасные схемы — дропперы теряют больше, чем получают

Эксперт объяснил, как меняется портрет дропперов в Крыму и почему разговоры родителей с подростками остаются главным способом защиты.

Читать полностью » Рост мошенничества на рынке жилья требует осторожности — нотариус Литвиненко 30.11.2025 в 12:29
Недвижимость в Крыму снова в зоне риска — суды возвращают квартиры продавцам, и причина шокирует

Мошенничество при сделках с жильём становится всё изощрённее, а эксперты объясняют, какие шаги помогают покупателям защитить деньги и недвижимость.

Читать полностью » Владимир Путин объявил о расширении программ поддержки молодых учёных 29.11.2025 в 13:51
Тысячи молодых учёных получили сигнал: программы, объявленные Путиным, меняют правила в российской науке

На встрече с участниками Конгресса молодых учёных Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки исследователей и подчеркнул важность их роли в технологическом развитии страны.

Читать полностью » Биометрия для мигрантов улучшит контроль за въездом и выездом из России — Вячеслав Володин 29.11.2025 в 10:42
Госдума обновляет миграционную политику: что нужно знать о биометрии и медицинских полисах

Новые законы, вступающие в силу в декабре, затронут миграционную политику, социальную защиту и безопасность. Граждан ожидают изменения, влияющие на их права и поддержку.

Читать полностью » Главный инженер задержан по делу об обрушении ангара на Сахалине — ТАСС 29.11.2025 в 10:42
Строительная трагедия на Сахалине: кто виноват в обрушении ангара и как это изменит строительные нормы

На Сахалине решат вопрос о мере пресечения для главного инженера строительной организации, задержанного по делу об обрушении ангара, в котором погибли трое рабочих.

Читать полностью » За хищение продуктов из офисного холодильника возможен арест до 15 суток — юрист Салкин 28.11.2025 в 18:18
Взял чужой перекус на работе? Наказание может быть намного суровее, чем вы думаете

Даже кража продуктов из офисного холодильника способна обернуться штрафами, арестом и увольнением. Юрист объясняет, как закон трактует такие ситуации и чем рискуют сотрудники.

Читать полностью » Проверка информации о налогах через личный кабинет защищает от мошенников — Минфин России 28.11.2025 в 14:59
Россиян застали врасплох: кто звонит о налогах и почему нельзя отвечать

Россиян предупредили о мошеннических звонках и рассылках, имитирующих сотрудников налоговой, и рассказали, как проверить информацию.

Читать полностью » Женщины помогают взрослым сыновьям чаще, чем дочерям — отметила Анна Мухина 28.11.2025 в 13:31
Когда любовь превращается в переводы: почему деньги текут только к сыновьям

Мамы чаще отправляют деньги сыновьям, чем дочерям. Почему материнская забота превращается в финансовую поддержку мужчин

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Обрезка помогает улучшить вентиляцию кроны и предотвратить развитие грибковых заболеваний на деревьях
Красота и здоровье
Хронические болезни почек развиваются без симптомов — нефролог Коробкина
Экономика
Приостановка ипотеки на вторичку запускает снижение цен — экономист Колташов
Наука
Быстрый нагрев Арктики продлевает европейское лето — климатологи
Общество
Ранний опыт повышает ценность выпускника на рынке — HR-эксперт Булкина
Красота и здоровье
Старение ухудшает глубину сна из-за слабых нейронных сигналов — профессор Ластиг
Еда
Переваренные овощи портят структуру оливье — эксперты по кулинарии
Авто и мото
Срок действия российских водительских прав продлили на три года — ГИБДД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet