девушка сидит в телефоне
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 16:43

Образовательное событие в Выборге раскрывает ловушки фишинга и способы их избегания для молодых пользователей

В Выборге 16 марта завершилось образовательное мероприятие, ориентированное на повышение цифровой грамотности среди молодежи. В местном Доме молодежи эксперты провели лекцию, посвященную методам противодействия телефонным и онлайн-аферистам. Участники встречи детально разобрали базовые правила гигиены в сети и разобрали актуальные стратегии защиты персональных данных от утечек. Мероприятие организовано администрацией Выборгского района для снижения влияния киберпреступности на молодое поколение.

Актуальные угрозы и методы фишинга

Молодежная аудитория остается одной из наиболее уязвимых групп для фишинговых атак. Преступники продолжают эксплуатировать привычку пользователей переходить по ссылкам из рассылок, создавая высококачественные клоны популярных торговых площадок и банковских сервисов.

Главным крючком для потенциальной жертвы становятся обещания громких распродаж и крупных скидок. Под предлогом активации выгодного предложения пользователи добровольно передают свои пароли и платежные реквизиты, предоставляя злоумышленникам доступ к банковским счетам.

Организаторы встречи указали, что профилактика подобных инцидентов начинается с критического анализа входящих сообщений. Знание того, как выглядят подставные адреса сайтов, помогает значительно снизить риск потери персональных данных.

Опасность искусственного интеллекта

Отдельным блоком программы лекции стал анализ стремительного роста преступлений, использующих ресурсы искусственного интеллекта. Исследователи отмечают, что с развитием нейросетей требования к качеству подготовки атак стали ниже, а их эффективность — критически высокой.

Мошенники активно собирают сведения из социальных сетей для создания реалистичных имитаций голоса или внешности конкретного человека. Полученные биометрические данные применяются для шантажа окружения жертвы, что создает серьезные психологические и финансовые риски.

"Использование нейросетей для имитации голоса или видео — это новый уровень угрозы, когда доверие к близкому человеку используется против него самого. Распознать подделку визуально бывает крайне сложно, поэтому мы призываем молодежь ограничивать объем общедоступной информации о себе в социальных сетях. Социальная инженерия эволюционировала, и сегодня внимание к безопасности данных важнее, чем когда-либо. Важно понимать, что каждый доступный общественности кадр может быть применен для создания компромата"

Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Практические рекомендации по защите

В ходе презентации специалисты подчеркнули необходимость регулярного обновления паролей и использования двухфакторной аутентификации на всех ресурсах. Даже минимальные усилия по настройке приватности создают существенную преграду для рядовых киберпреступников, которые чаще ищут легкие пути доступа к данным.

Молодым людям порекомендовали тщательно ограничивать доступ к своим профилям в социальных сетях. Запрет на публикацию номеров телефонов и личных адресов, а также ограничение круга лиц, имеющих доступ к списку друзей, позволяют сократить базу для сбора данных злоумышленниками.

Завершилось мероприятие обсуждением алгоритма действий при первом подозрении на столкновение с мошенниками. Эксперты настоятельно рекомендуют оперативно уведомлять о попытках кражи данных соответствующие органы и блокировать все сомнительные транзакции через официальную службу поддержки банка.

Проверено экспертом: эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Пенсионные выплаты как цветы — не забывайте подкармливать: индексация пенсий в Республике Коми обрела ясность сегодня в 16:54

В Республике Коми индексация пенсионных выплат после увольнения больше не является загадкой, а новое разъяснение касается всех лиц, завершающих работу.

Читать полностью » Культурный код Мурманска взломан: регион готовится к рекордному марафону творческих встреч сегодня в 16:48

Северный регион готовится к масштабному марафону из десятков событий, который объединит столичных артистов, уникальные музейные квесты и стратегические сессии.

Читать полностью » Рубец на рубце и стальная воля: В Калиниграде провели одну из самых рискованных операций в истории центра вчера в 16:18

Врачи столкнулись с редчайшим случаем, когда привычная процедура превратилась в опасный квест из-за специфических изменений в организме женщины после шести родов.

Читать полностью » Северная столица диктует стиль: петербуржцы нашли способ выглядеть дорого за скромные деньги 15.03.2026 в 20:47

Жители Северной столицы выработали уникальную стратегию обновления гардероба, балансируя между бюджетными находками и пристальным наблюдением за стилем прохожих.

Читать полностью » Миллиарды в искусство: Северная столица превращается в одну огромную сцену для каждого жителя 15.03.2026 в 20:45

Северная столица готовится к беспрецедентному событийному марафону с финансовой поддержкой в десятки миллиардов и сотнями громких премьер на известных площадках.

Читать полностью » Воздушный мост восстановлен: транспортная доступность между Петербургом и Минском растёт 15.03.2026 в 20:38

Известный перевозчик объявил о возобновлении регулярного авиасообщения на популярном направлении, предложив пассажирам альтернативу наземному транспорту.

Читать полностью » Северное качество покоряет соседей: еще одно предприятие Карелии получило право на экспорт 15.03.2026 в 20:37

Ведущее предприятие региона получило официальное право на поставку своей продукции за рубеж после завершения комплексной проверки безопасности.

Читать полностью » Несоответствие данных — водителям Калининграда разъяснили порядок оспаривания штрафов ГИБДД 14.03.2026 в 11:37

Госавтоинспекция Калининградской области разъяснила принципы оспаривания штрафов за нарушения.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Урожайная волна: как Ульяновск бьет рекорды в аграрном секторе, но сталкивается с потерей поголовья
ПФО
От садов до новых домов: как Пензенская область планирует обновить газовую инфраструктуру
ПФО
Оранжевый цвет — новый стандарт такси в Нижегородской области: законопроект ставит жесткие условия
ЦФО
Спрос упал — цены подскочили: какая нетипичная картина сложилась в сфере услуг Брянска
ЦФО
Число людей с лишним весом растёт, как снежный ком: белгородцы сталкиваются с ожирением в 5 раз чаще
ЦФО
Асфальт проснулся от спячки с дырами: дорожники Подмосковья объявили масштабную охоту на выбоины
ЦФО
Третий этаж в подарок: в центре Орла выставили на продажу необычный объект с сюрпризом
ЦФО
Недоступное жилье: как Брянск задержался на последней ступени жилищного строительства
