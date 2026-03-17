Образовательное событие в Выборге раскрывает ловушки фишинга и способы их избегания для молодых пользователей

В Выборге 16 марта завершилось образовательное мероприятие, ориентированное на повышение цифровой грамотности среди молодежи. В местном Доме молодежи эксперты провели лекцию, посвященную методам противодействия телефонным и онлайн-аферистам. Участники встречи детально разобрали базовые правила гигиены в сети и разобрали актуальные стратегии защиты персональных данных от утечек. Мероприятие организовано администрацией Выборгского района для снижения влияния киберпреступности на молодое поколение.

Актуальные угрозы и методы фишинга

Молодежная аудитория остается одной из наиболее уязвимых групп для фишинговых атак. Преступники продолжают эксплуатировать привычку пользователей переходить по ссылкам из рассылок, создавая высококачественные клоны популярных торговых площадок и банковских сервисов.

Главным крючком для потенциальной жертвы становятся обещания громких распродаж и крупных скидок. Под предлогом активации выгодного предложения пользователи добровольно передают свои пароли и платежные реквизиты, предоставляя злоумышленникам доступ к банковским счетам.

Организаторы встречи указали, что профилактика подобных инцидентов начинается с критического анализа входящих сообщений. Знание того, как выглядят подставные адреса сайтов, помогает значительно снизить риск потери персональных данных.

Опасность искусственного интеллекта

Отдельным блоком программы лекции стал анализ стремительного роста преступлений, использующих ресурсы искусственного интеллекта. Исследователи отмечают, что с развитием нейросетей требования к качеству подготовки атак стали ниже, а их эффективность — критически высокой.

Мошенники активно собирают сведения из социальных сетей для создания реалистичных имитаций голоса или внешности конкретного человека. Полученные биометрические данные применяются для шантажа окружения жертвы, что создает серьезные психологические и финансовые риски.

"Использование нейросетей для имитации голоса или видео — это новый уровень угрозы, когда доверие к близкому человеку используется против него самого. Распознать подделку визуально бывает крайне сложно, поэтому мы призываем молодежь ограничивать объем общедоступной информации о себе в социальных сетях. Социальная инженерия эволюционировала, и сегодня внимание к безопасности данных важнее, чем когда-либо. Важно понимать, что каждый доступный общественности кадр может быть применен для создания компромата" Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Практические рекомендации по защите

В ходе презентации специалисты подчеркнули необходимость регулярного обновления паролей и использования двухфакторной аутентификации на всех ресурсах. Даже минимальные усилия по настройке приватности создают существенную преграду для рядовых киберпреступников, которые чаще ищут легкие пути доступа к данным.

Молодым людям порекомендовали тщательно ограничивать доступ к своим профилям в социальных сетях. Запрет на публикацию номеров телефонов и личных адресов, а также ограничение круга лиц, имеющих доступ к списку друзей, позволяют сократить базу для сбора данных злоумышленниками.

Завершилось мероприятие обсуждением алгоритма действий при первом подозрении на столкновение с мошенниками. Эксперты настоятельно рекомендуют оперативно уведомлять о попытках кражи данных соответствующие органы и блокировать все сомнительные транзакции через официальную службу поддержки банка.