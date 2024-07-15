Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд с целью отмены закона об иноагентах, передаёт "ТВ Пирвели".
"Президент оспорит закон в Конституционном суде. Зурабишвили считает, что принятый "Грузинской мечтой" закон несовместим с конституцией и антинационален. Если Конституционный суд примет иск президента, её интересы защитит Эка Беселия", — сообщает телекомпания.
Беселия пояснила, что президент подаст иск с требованием установить, соответствует ли принятый закон статье 78 конституции Грузии. Эта статья обязывает принимать меры для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО.
"В иске есть требование приостановить действие нормы до того, как Конституционный суд решит этот спор, на первоначальном этапе", — заявила Беселия.
Сегодня планируют подать иск в суд и неправительственные организации. Члены НПО утверждают, что закон противоречит статьям конституции о правах на объединения, равенство и неприкосновенность личной жизни.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на уличные протесты. Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "неконституционным" и "российским". Спикер Шалва Папуашвили подписал закон 3 июня после отказа президента это сделать. Папуашвили пояснил, что в течение 60 дней Минюст Грузии разработает нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. Организации, которые имеют большое иностранное финансирование, будут обязаны задекларировать финансы за 2023 год.
Принятие закона вызвало недовольство на Западе. Америка и Европа заявили о пересмотре отношений с Тбилиси. Американская сторона уже отменила военные учения, а ЕС заморозил финансирование Минобороны Грузии.
Фото: commons.wikimedia.org/Giorgi Abdaladze (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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