В Белгородской области задержан 29-летний военный Алексей Журавлёв, устроивший стрельбу в пункте военной дислокации. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.
По данным издания, Журавлёва удалось поймать в Грайвороновском районе. Предположительно, он открыл стрельбу по сослуживцам из мести за унижения. Сначала считалось, что он унёс с собой пулемёт Калашникова, но позже оружие нашли недалеко от места происшествия.
Журавлёв служил в рядах ВС России по контракту. Он родом из чувашского села Юськасы. Стрельба в Белгородской области произошла в ночь на 12 июля. В результате происшествия погибли трое военных, несколько человек получили ранения. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям о дезертирстве и покушении на убийство.
"Да, такой случай имеется, контрактник 29 лет, фамилия Журавлёв, 1995 года рождения. Не нужно делать из этого сенсацию, но сообщить стоит. Ничего здесь сверхординарного нет", — приводит Сладков слова "Адекватного харьковчанина".
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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