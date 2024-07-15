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Hill: после покушения Трамп несокрушим и победит на выборах
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Hill: после покушения Трамп несокрушим и победит на выборах

Покушение на бывшего президента Америки Дональда Трампа сделало его непобедимым в глазах его сторонников, пишет The Hill, ссылаясь на председателя Республиканского комитета Нью-Гэмпшир Криса Эйгера.

"Трамп несокрушим. И теперь не так важно, кого выдвинут демократы", — отметил Эйгер.

Издание подчёркивает, что покушение сплотило республиканцев, усилив поддержку Трампа. Инцидент произошёл на фоне двухнедельных споров среди демократов о необходимости выхода кандидата Байдена из предвыборной гонки, как отмечено в публикации.

Трамп был вынужден прервать своё публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видео видно, как охрана уводит его под руки с окровавленным ухом. Позже Трамп сообщил, что был ранен и потерял много крови.

Секретная служба Штатов заявила, что подозреваемый, стрелявший в сторону сцены, был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей, ещё двое получили серьёзные ранения. На предвыборном митинге Трампа присутствовали сотрудники полиции, следившие за порядком.

Фото: commons.wikimedia.org/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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