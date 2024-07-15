Телеведущий и журналист Владимир Раевский, покинувший РФ, назвал себя израильтянином. Об этом он сообщил в интервью на YouTube.

"Я израильтянин, и ясно, какую сторону я занимаю в войне Израиля с Газой. Я не раз говорил об этом и всегда буду говорить", — заявил Раевский.

Он также отметил, что не видит смысла в объяснении действий Иерусалима в нынешнем конфликте через призму истории. По его мнению, частые обращения властей Тель-Авива к событиям прошлого не оправдывают сегодняшние действия.

"Я не понимаю, как это относится к сегодняшнему дню", — добавил Раевский.

Ранее журналист рассказывал о своем израильском гражданстве. Он уточнил, что получил его до начала СВО на Украине. Раевский также отметил, что израильские власти недовольны, когда репатрианты покидают страну после получения гражданства.

Владимир Раевский известен работой над историческими программами для каналов "Культура", "Москва-24", "Россия -2" и других. После начала СВО он переехал из России в Тель-Авив, но позднее покинул и этот город.

Фото: commons.wikimedia.org/Byron Wu (Creative Commons Attribution 4.0 International)