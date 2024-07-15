Главком ВС Украины Александр Сырский выехал для проверки в 59 отдельную мотопехотную бригаду, чтобы выяснить обстоятельства больших потерь. Об этом сообщил Генштаб Украины в Telegram-канале.

Ранее МО РФ информировало, что бойцы "Центра" ударили по формированиям 10 украинских бригад и отразили пять контратак. В числе попавших под удар была и 59 мотопехотная бригада ВСУ, потери составили до 355 солдат.

"С целью проверки 59 мотопехотной бригады имени Гандзюка и выяснения обстоятельств потерь главнокомандующим ВСУ принято решение выехать в зону ответственности в комплексной группе во главе с начальником службы правопорядка", — говорится в сообщении Генштаба.

В соцсетях Сырский опубликовал свою фото с французским разжигателем войн Бернаром-Анри Леви, пишет Олег Царёв. Они позируют в лесу на фоне людей в военной форме. Сырский поблагодарил Леви "за большое сердце, любящее Украину". Леви всегда появляется там, где прольётся большая кровь. Он мелькал в Мариуполе перед сдачей и во время провального контрнаступления ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org/Forasfilm (Creative Commons Attribution 4.0 International)