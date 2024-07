Басманный суд Москвы заочно арестовал двух политиков Украины: бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко и секретаря СНБО Александра Литвиненко. Это решение принято по обвинению в военных преступлениях.

"Суд рассмотрел ходатайство и избрал Литвиненко и Наливайченко, обвиняемым по статье 356 УК РФ, меру пресечения в виде ареста", — приводит решение ТАСС.

Это решение вступит в силу с момента их экстрадиции в РФ или задержания на российской территории.

Оба политика были объявлены в международный розыск. СК России также возбудил против Наливайченко дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 282 УК РФ (статья о возбуждении ненависти в отношении военных, сопряженной с угрозами применения насилия).

В ходе следствия установлено, что Наливайченко угрожал российским бойцам, участвующим в СВО. Эти высказывания были признаны имеющими признаки возбуждения вражды по отношению к ВС РФ и направленными против интересов России. Наливайченко возглавлял СБУ дважды: с 2006 по 2010 годы и с 2014 по 2015 годы. В 2019 году он стал нардепом Рады от партии "Батькивщина".

Литвиненко в 1994 году окончил институт Академии ФСБ России в Москве. В его карьере были такие должности как замсекретаря СНБО и глава Службы внешней разведки Украины. С 26 марта 2024-го он занимает должность секретаря СНБО.

