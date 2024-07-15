Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 87,7427
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 95,7588
В Москве за военные преступления заочно арестованы Наливайченко из СБУ и Литвиненко из СНБО
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В Москве за военные преступления заочно арестованы Наливайченко из СБУ и Литвиненко из СНБО

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух политиков Украины: бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко и секретаря СНБО Александра Литвиненко. Это решение принято по обвинению в военных преступлениях.

"Суд рассмотрел ходатайство и избрал Литвиненко и Наливайченко, обвиняемым по статье 356 УК РФ, меру пресечения в виде ареста", — приводит решение ТАСС.

Это решение вступит в силу с момента их экстрадиции в РФ или задержания на российской территории.

Оба политика были объявлены в международный розыск. СК России также возбудил против Наливайченко дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 282 УК РФ (статья о возбуждении ненависти в отношении военных, сопряженной с угрозами применения насилия).

В ходе следствия установлено, что Наливайченко угрожал российским бойцам, участвующим в СВО. Эти высказывания были признаны имеющими признаки возбуждения вражды по отношению к ВС РФ и направленными против интересов России. Наливайченко возглавлял СБУ дважды: с 2006 по 2010 годы и с 2014 по 2015 годы. В 2019 году он стал нардепом Рады от партии "Батькивщина".

Литвиненко в 1994 году окончил институт Академии ФСБ России в Москве. В его карьере были такие должности как замсекретаря СНБО и глава Службы внешней разведки Украины. С 26 марта 2024-го он занимает должность секретаря СНБО.

Фото: commons.wikimedia.org/Administration of the President of Ukraine of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

ТВ Пирвели: Зурабишвили подаст иск ради отмены закона об иноагентах

ТВ Пирвели: Зурабишвили подаст иск ради отмены закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд с целью отмены закона об иноагентах, передаёт "ТВ Пирвели".

Читать полностью
Hill: после покушения Трамп несокрушим и победит на выборах

Hill: после покушения Трамп несокрушим и победит на выборах

Покушение на бывшего президента Америки Дональда Трампа сделало его непобедимым в глазах его сторонников, пишет The Hill, ссылаясь на председателя Республиканского комитета Нью-Гэмпшир Криса Эйгера.

Читать полностью

Общество

Учёные NIH опровергли миф о пользе мультивитаминов

Учёные NIH опровергли миф о пользе мультивитаминов

Учёные из Национального института здравоохранения США (NIH) выяснили, что для улучшения здоровья и долголетия важно правильно питаться, а не пить витаминные комплексы.

Читать полностью
HealthDay: появился эффективный тест определения раннего предрака шейки матки

HealthDay: появился эффективный тест определения раннего предрака шейки матки

Ученые разработали эффективный диагностический метод, который показывает предраковое состояние шейки матки с точностью до 80%, сообщает информационный ресурс HealthDay. Специальный анализ мочи заменит применяющийся сейчас тест: мазок Папаниколау, который требует осмотра у гинеколога.

Читать полностью

Новости