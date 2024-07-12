Российские военные в зоне спецоперации, выдвигаясь на штурм опорного пункта, потеряли свою подорвавшуюся на мине боевую машину. Боец с позывным "Монгол", несмотря на полученную контузию, не растерялся в экстремальной обстановке и использовал выстрелы из подствольного гранатомёта для проделывания прохода в минном поле.
В результате нашим бойцам удалось подойти к позициям ВСУ и произвести их захват. Противник потерял двенадцать боевиков.
Как сообщает Telegram-канал "Военкоры Якутии" со ссылкой на корреспондента "Сахамедиа" Владимира Укоева, отважный боец продолжил руководить штурмовиками, несмотря на полученные ранения. Травмы различной степени тяжести не помешали ему управлять действиями штурмовиков, которые стойко удерживали опорник до прибытия подкреплений.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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