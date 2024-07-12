Глава МО Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину организовать медпомощь участникам СВО на новых условиях. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на близкие к ведомству источники.

Согласно замыслу министра, военным, находившимся в зоне спецоперации на Украине, разрешат обращаться в гражданские медучреждения во время отпуска. По данным источников издания, Путин одобрил эту идею, и сейчас Минздрав совместно с МО работают над оформлением документов для амбулаторной медпомощи.

По словам одного из анонимов, решение связано с тем, что в ряде регионов отсутствуют военные медицинские организации, включая ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Также в "Ведомостях" отметили, что у многих солдат на СВО нет полиса ОМС. В связи с этим официально у них нет возможности обратиться за экстренной помощью в обычные поликлиники и больницы.

Ожидается, что новый нормативно-правовой акт Минобороны и Минздрава поможет решить эти нестыковки. В документе также пропишут возможность для отпускников обращаться в медучреждения в регионе их фактического проживания.

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