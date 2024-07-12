Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 87,7427
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 95,7588
Глава МО Белоусов предложил Путину лечить бойцов СВО на местах отпусков
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Глава МО Белоусов предложил Путину лечить бойцов СВО на местах отпусков

Глава МО Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину организовать медпомощь участникам СВО на новых условиях. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на близкие к ведомству источники.

Согласно замыслу министра, военным, находившимся в зоне спецоперации на Украине, разрешат обращаться в гражданские медучреждения во время отпуска. По данным источников издания, Путин одобрил эту идею, и сейчас Минздрав совместно с МО работают над оформлением документов для амбулаторной медпомощи.

По словам одного из анонимов, решение связано с тем, что в ряде регионов отсутствуют военные медицинские организации, включая ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Также в "Ведомостях" отметили, что у многих солдат на СВО нет полиса ОМС. В связи с этим официально у них нет возможности обратиться за экстренной помощью в обычные поликлиники и больницы.

Ожидается, что новый нормативно-правовой акт Минобороны и Минздрава поможет решить эти нестыковки. В документе также пропишут возможность для отпускников обращаться в медучреждения в регионе их фактического проживания.

Фото: commons.wikimedia.org/Сергей Гунеев (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Депутат Эрнст: власти ФРГ скрывают, кто стоит за диверсией на

Депутат Эрнст: власти ФРГ скрывают, кто стоит за диверсией на "СП"и "СП-2"

Власти ФРГ не информируют депутатов о ходе расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "СП-2", пытаясь скрыть, кто стоит за диверсией. Такое мнение ТАСС высказал депутат Бундестага Клаус Эрнст.

Читать полностью
В Японии приняли резолюцию, обязывающую граждан смеяться каждый день

В Японии приняли резолюцию, обязывающую граждан смеяться каждый день

Парламент японской префектуры Ямагата принял резолюцию, призывающую граждан смеяться ежедневно для улучшения физического здоровья и психологической устойчивости, особенно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью

Общество

В России разработали характеристики для аппарата для безопасного погружения к

В России разработали характеристики для аппарата для безопасного погружения к "Титанику"

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали характеристики для подводного аппарата, предназначенного для безопасного спуска к месту затонувшего 112 лет назад круизного лайнера "Титаник".

Читать полностью
NewsInfo.Ru: недавно в РФ количество мигрантов, работающих в такси, составляло 70%

NewsInfo.Ru: недавно в РФ количество мигрантов, работающих в такси, составляло 70%

Количество женщин, работающих в российском такси, около 20%. При этом мигрантов в этой сфере обслуживания уже почти не осталось. Об этом NewsInfo.Ru сообщил председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов.

Читать полностью

Новости