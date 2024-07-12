Сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин призвал депутатов не блокировать мессенджер Telegram, утверждая, что это причинит больше вреда, чем блок НАТО. Так он ответил на слова Антона Немкина, который в разговоре с "Парламентской газетой" заявил, что у властей "есть возможность блокировать Telegram".

"Вы в порыве всё заблокировать поинтересуйтесь мнением воюющих подразделений ВС РФ! А то вред нанесёте похлеще НАТО", — написал Рогозин.

Он предложил депутатам сначала "разобраться в обстановке", а уже потом "бумажной шашкой" махать.

В 2018 году Роскомнадзор попытался заблокировать Telegram, но мессенджер продолжил работать с перебоями. Летом 2020-го его официально разблокировали и неоднократно штрафовали за неудаление запрещённого контента. Власти допускали блокировку и WhatsApp, который принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещённой в России.

В июле его работу замедлили в Дагестане из-за призывов к экстремистским акциям. Мессенджер не блокировал рассылки, несмотря на требования профильных ведомств. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что пока решение о его блокировке не принято.

Meta* экстремистская организация запрещена в России.

Фото: commons.wikimedia.org/Russian Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)