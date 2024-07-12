Власти ФРГ не информируют депутатов о ходе расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "СП-2", пытаясь скрыть, кто стоит за диверсией. Такое мнение ТАСС высказал депутат Бундестага Клаус Эрнст.
"Настоящий скандал вокруг подрыва трёх ниток "Северных потоков" заключается в том, что правительство Германии отказывается предоставить депутатам данные о том, кто стоит за нападениями и каковы итоги расследования ФРГ", — отметил Эрнст.
При этом он добавил, что зачастую именно немецкие или международные СМИ узнавали и публиковали больше, чем власти Германии.
"Есть подозрение, что ФРГ скрывает, кто стоит за подрывами", — подчеркнул депутат.
В то же время он заметил, что намёки, указывающие на Украину, "стали бы скандалом для страны и Европы".
"Тогда Украина атаковала бы критически важную инфраструктуру ФРГ. Если бы об этом стало известно, поддержка Киева вряд ли была бы возможна", — резюмировал он.
Welt am Sonntag со ссылкой на немецких следователей сообщила, что подрыв трубопроводов планировался ещё в 2014 году, до воссоединения Крыма с РФ. Эти планы могла разрабатывать "украинская группировка". Если её участие будет доказано, это может серьёзно повлиять на желание ФРГ поддерживать Киев. Федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование взрывов на "Северных потоках".
В 2022 году Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трёх нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на морских маршрутах. Генпрокуратура России инициировала дело об акте терроризма после повреждения газопроводов.
Фото: commons.wikimedia.org/Bair175 (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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