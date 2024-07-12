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CIS: испанцы не признали конфликт на Украине ключевой проблемой
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CIS: испанцы не признали конфликт на Украине ключевой проблемой

Жители Испании не считают украинский кризис проблемой, которая их сильно затрагивает. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Центром социсследований королевства.

Респондентам был задан вопрос о том, что является ключевой проблемой для Испании. Среди наиболее популярных ответов значатся: безработица, проблемы политики и экономики, миграция. Ситуацию на Украине упомянули всего 0,2% респондентов.

Тем не менее большинство жителей королевства заявили, что обеспокоены этим конфликтом. На вопрос о том, насколько, 18,2% ответили, что СВО беспокоит их сильно, а 46,6% заявили, что украинский конфликт беспокоит весьма.

Опрос проводился с 1 по 4 июля, и в нём приняло участие около 4 007 человек. Жители Испании не считают конфликт на Украине основной проблемой для их страны, как следует из результатов опроса. Лишь 0,2% опрошенных отнесли конфликт на Украине к одной из основных проблем, и он оказался в конце списка после безработицы, экономического кризиса, иммиграции и действий политиков.

Фото: commons.wikimedia.org/Ank Kumar (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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