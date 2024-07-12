Жители Испании не считают украинский кризис проблемой, которая их сильно затрагивает. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Центром социсследований королевства.
Респондентам был задан вопрос о том, что является ключевой проблемой для Испании. Среди наиболее популярных ответов значатся: безработица, проблемы политики и экономики, миграция. Ситуацию на Украине упомянули всего 0,2% респондентов.
Тем не менее большинство жителей королевства заявили, что обеспокоены этим конфликтом. На вопрос о том, насколько, 18,2% ответили, что СВО беспокоит их сильно, а 46,6% заявили, что украинский конфликт беспокоит весьма.
Опрос проводился с 1 по 4 июля, и в нём приняло участие около 4 007 человек. Жители Испании не считают конфликт на Украине основной проблемой для их страны, как следует из результатов опроса. Лишь 0,2% опрошенных отнесли конфликт на Украине к одной из основных проблем, и он оказался в конце списка после безработицы, экономического кризиса, иммиграции и действий политиков.
Фото: commons.wikimedia.org/Ank Kumar (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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