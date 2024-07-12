Американский политолог Джон Миршаймер заявил в интервью Deep Dive, что российские бойцы успешно выводят из строя передовые вооружения Запада на Украине.

"Если посмотреть на то, как наше навороченное оружие работает на Украине, это действительно шокирует. Должен признать, что я потрясён тем, насколько плохо наше оружие работает. Русские проведи блестящую работу по его нейтрализации. Пентагон признал, — и эта риторика не моя — русские искусны в нейтрализации сложного оружия", — отметил Миршаймер.

Он также подчеркнул, что заявления о том, что самолёты F-16 смогут помочь ВСУ переломить ситуацию на передовой, выглядят смехотворно. По словам профессора, на Украине даже нет такого места, где они могли бы посадить эти самолёты так, чтобы российские войска их не уничтожили.

Москва неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.

Фото: flickr.com/Chatham House, London (Commons Attribution 2.0 Generic license)