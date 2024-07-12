Глава Коломны Александр Гречищев подтвердил точное место падения борта и заверил, что угрозы для жителей окружающих населённых пунктов нет. Пресс-секретарь главы Минпромторга Дмитрий Лысков также сообщил "Известиям", что борт не является импортозамещённым.

По словам Лыскова, это был другой борт гражданской авиакомпании, который выполнял полёт с завода после планового ремонта в аэропорт базирования. Упавший под Москвой самолёт находился в эксплуатации с 2014 года, сообщили в ОАК. Разработчики и производители окажут содействие в расследовании крушения.

"Выехал на место крушения Sukhoi Superjet под Коломной. По предварительным данным, на борту находились два пилота и штурман. Работают экстренные службы. Причины крушения выясняются. Определили точное место падения — лесной массив у деревни Большое Карасёво", — пояснил на странице в соцсети Александр Гречищев.

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