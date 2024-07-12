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У рухнувшего в Подмосковье борта SSJ-100 мог отказать двигатель
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У рухнувшего в Подмосковье борта SSJ-100 мог отказать двигатель

Причиной крушения самолёта SSJ-100 в Подмосковье мог стать отказ двигателя. Об этом журналистам ТАСС рассказали в оперативных службах. Самолет Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение сегодня днём, вылетел с Луховицкого авиазавода имени Воронина. В 15:00 мск он пропал с радаров и рухнул в районе Апраксино под Коломной. До этого борт долго кружил, вырабатывая топливо для аварийной посадки в аэропорту вылета. Известно, что экипаж подавал сигналы бедствия.

"Катастрофа произошла, когда он развернулся к луховицкому аэродрому Третьяково, до взлётно-посадочной полосы самолёту оставалось 20 километров", — уточнили в Telegram-канале "Ъ".

Согласно информации от Минпромторга, разбившийся SSJ-100 не является полностью импортозамещённым. Самолёт, принадлежащий "Газпрому", был выпущен в 2014-ом и начал осуществлять полёты с 2015 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Olivier Cleynen (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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