Передача ВСУ 6-12 бортов F-16 не позволит войскам изменить ситуацию на линии фронта, поэтому киевские власти хотят получить сразу 130 самолётов. Об этом заявил советник Зеленского Михаил Подоляк.

"Вопрос в количестве. Если иметь 6-12 самолётов F-16, они существенно не повлияют на ход событий. Да, где-то усилят позиции тактического уровня. Но стратегически повлиять можно только если получить авиационный компонент в 128-130 бортов. Тогда это существенно повлияет", — рассказал он в интервью "24-му каналу".

Подоляк подчеркнул, что Запад должен передать Киеву "понятные математические объёмы" истребителей и дальнобойного оружия со складов. Комментируя отказ от истребителей Gripen, советник отметил, что Киев стремится к унифицированной логистике.

"Это обслуживание. Если у вас много самолетов разных брендов, это разная инженерная логистика, разные запчасти. Десинхронизация. Применение разных видов техники, особенно сверхсложной: авиации, авионики, увеличивает плечо использования. Нужно гораздо больше ресурса потратить на инженерно-логистическое обеспечение, больше времени на синхронизацию и так далее", — добавил он.

Известно, что 10 июля пресс-служба Белого дома распространила заявление лидеров Дании, Нидерландов и Америки о планах предоставить ВСУ истребители F-16. Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские лётчики пилотировали F-16 уже этим летом". Его помощник Джейк Салливан отметил, что переданные истребители будут базироваться на Украине, однако отказался уточнить, сколько самолётов поставят Киеву. Владимир Зеленский заявил, что обещанное количество ничтожно, Киеву нужно 128 истребителей.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что поставки ВСУ новых вооружений не изменят ситуацию на фронте. Он также отмечал, что эти истребители сгорят так же, как и другая разрекламированная Западом техника.

Фото: konflikty.pl/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl (Attribution).