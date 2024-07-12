Международное сообщество не оставило Москве иного выбора, кроме как "заплатить высокую цену" за украинский кризис, сказано в Белой книге обороны Японии. В докладе за 2023-ий Токио допустил снижение военной мощи ВС России.

В докладе Министерства обороны Японии за прошлый год отмечалось снижение военной мощи России "из-за значительных потерь" в ходе конфликта на Украине. Также предупреждали о влиянии сотрудничества Кремля и Пекина на мировую политику. В новой Белой книге обороны эти пункты отсутствуют.

В июне премьер Японии Фумио Кисида подписал договор о гарантиях безопасности с Владимиром Зеленским. Документ предполагает поставку киевскому режиму нелетального оборудования, финансирование созданного блоком НАТО Трастового фонда, помощь Токио в лечении раненых, а также сотрудничество в сфере разведки и в формате "Рамштайн" (коалиция Контактной группы по обороне Украины).

Кроме того, Bloomberg и Kyodo писали о планах Японии после окончания боестолкновений оказать Киеву помощь по семи направлениям, включая повышение производительности промышленных предприятий, развитие технологий и разминирование. Россия осуждает военную и финансовую поддержку Украины, считая, что это затянет конфликт, но не изменит его исхода.

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