В Америке завершился саммит НАТО, одной из главных тем ожидаемо стала Украина. Владимир Зеленский вновь выразил недовольство поддержкой, но услышал только обещания. Приглашения в Альянс не последовало.

Цена вопроса

Зеленский выразил недовольство в первый же день. Юбилейная встреча оказалась в медийной тени президентских выборов.

"Люди не замечают расширения НАТО", — возмутился он.

Тут же посыпались требования. ПВО Patriot ВСУ мало, срочно нужны F-16, 128 бортов. Пока дают гораздо меньше. Неназванное количество самолётов Дания и Нидерланды уже якобы отправили, в небе Украины они появятся этим летом, заверил госсекретарь США Энтони Блинкен. Норвегия выделит шесть F-16 до конца 2024 года. Плюс 300 млн евро на боекомплект. Что касается ПВО, Зеленского успокоили: пришлют SAMP-T, а также NASAMS, HAWK, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS и Gepard.

Однако президент Румынии Клаус Йоханнис на полях саммита сообщил, что ВСУ получили вдвое меньше обещанного. Прежде всего, боеприпасов. Его заверили, что впредь такого не случится.

Новые инициативы

Для Йенса Столтенберга это последний саммит на посту генсека НАТО. С весны он продвигал идею фонда помощи Украине, чтобы пять лет зачислять туда по 100 млрд евро в год. Остановились на 40 млрд и пока только на 2025-й. Для "укрепления связей" в Киев направят старшего гражданского представителя блока НАТО. Также будет сформирована новая структура — NSATU, которая займётся координацией оснащения, обучения и развития ВСУ для совместимости с блоком. В миссию войдут 700 западных военных под командованием генерала НАТО, разместят их в немецком Висбадене.

Геополитическое напряжение

В итоговой декларации досталось и Поднебесной. Якобы Пекин теперь "играет определяющую роль", поддерживая Кремль.

"Сегодняшнее послание — самое сильное из направленных Китаю", — полагает Столтенберг.

Альянс будет усиливаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет РИА Новости. Китайское посольство в Вашингтоне потребовало прекратить эксплуатировать региональные кризисы для дискредитации Пекина, оно против "разжигания очередной холодной войны".

"НАТО стоит внимательно прислушаться к суждениям международного сообщества и предпринять реальные шаги для решения проблемы, не перекладывая вину на других", — отметили в миссии КНР при ЕС.

И добавили, что видя, кто действительно подливает масла в огонь. До 2019-го в НАТО официально не осуждали КНР. И ещё год назад лидеры ЕС не решались бросить вызов Пекину.

Фото: flickr.com/Saeima (Commons Attribution 2.0 Generic license)