Кремль сожалеет о пути, который YouTube избрал на российском рынке, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"YouTube избрал путь на рынке России самостоятельно, и Москва об этом сожалеет", — сказал Песков.
Ранее в "Ростелеком" сообщили о технических проблемах в работе оборудования корпорации Google. Эти проблемы могут негативно сказаться на скорости загрузки и качестве воспроизведения видео на YouTube у абонентов всех операторов связи в РФ.
"Компания сама выбрала этот путь, мы можем лишь сожалеть об этом, но уход с рынка имеет свои технологические последствия", — добавил Песков, комментируя ситуацию в беседе с журналистами.
Таким образом, Песков подчеркнул, что решение YouTube оказывает существенное влияние на технические аспекты работы платформы в России, и это вызывает сожаление у Москвы.
Фото: commons.wikimedia.org/Mixedmorris (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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