Кремль сожалеет о пути, который YouTube избрал на российском рынке, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"YouTube избрал путь на рынке России самостоятельно, и Москва об этом сожалеет", — сказал Песков.

Ранее в "Ростелеком" сообщили о технических проблемах в работе оборудования корпорации Google. Эти проблемы могут негативно сказаться на скорости загрузки и качестве воспроизведения видео на YouTube у абонентов всех операторов связи в РФ.

"Компания сама выбрала этот путь, мы можем лишь сожалеть об этом, но уход с рынка имеет свои технологические последствия", — добавил Песков, комментируя ситуацию в беседе с журналистами.

Таким образом, Песков подчеркнул, что решение YouTube оказывает существенное влияние на технические аспекты работы платформы в России, и это вызывает сожаление у Москвы.

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