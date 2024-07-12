Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 87,988
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 95,6817
Песков: Москва сожалеет о пути YouTube на рынке России
  1. Главная
  2. Страна

Песков: Москва сожалеет о пути YouTube на рынке России

Кремль сожалеет о пути, который YouTube избрал на российском рынке, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"YouTube избрал путь на рынке России самостоятельно, и Москва об этом сожалеет", — сказал Песков.

Ранее в "Ростелеком" сообщили о технических проблемах в работе оборудования корпорации Google. Эти проблемы могут негативно сказаться на скорости загрузки и качестве воспроизведения видео на YouTube у абонентов всех операторов связи в РФ.

"Компания сама выбрала этот путь, мы можем лишь сожалеть об этом, но уход с рынка имеет свои технологические последствия", — добавил Песков, комментируя ситуацию в беседе с журналистами.

Таким образом, Песков подчеркнул, что решение YouTube оказывает существенное влияние на технические аспекты работы платформы в России, и это вызывает сожаление у Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org/Mixedmorris (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана никаких сообщений Трампу

Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана никаких сообщений Трампу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сообщал Владимиру Путину о своем намерении встретиться с Дональдом Трампом.

Читать полностью
Песков назвал противоречивым членство Турции и в НАТО, и в ШОС

Песков назвал противоречивым членство Турции и в НАТО, и в ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в вопросе возможного присоединения Турции к Шанхайской организации сотрудничества существуют противоречия между ее обязательствами как члена НАТО и основополагающими принципами ШОС.

Читать полностью

Общество

Врач Кондрахин: ходьба по лестнице помогает тренировать сердце

Врач Кондрахин: ходьба по лестнице помогает тренировать сердце

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин подчеркнул, что ходьба по лестнице является эффективным способом тренировки сердца, помогая ему справляться со стрессом.

Читать полностью
В

В "Автостат" отметили резкий рост продаж автомобилей Haval в России до 15,2 тыс.

В июне 2024 года в России было реализовано 15,2 тыс. автомобилей марки Haval, что на 83,7% превышает показатели прошлого года.

Читать полностью

Новости