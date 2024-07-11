Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что участились случаи, когда ВСУ передают российским бойцам данные о передвижении техники Запада и другую важную информацию. В беседе с "Лентой.ру" он прокомментировал данные о решении бойцов ВСУ передать ВС РФ координаты бункера с генералами.

"На Украине ширится движение сопротивления власти. Знаю, многие солдаты на передовой сообщают нашим войскам данные о перемещении техники НАТО. Есть движение партизан, которые сотрудничают с военными ВС РФ. Также растёт недовольство среди офицеров", — объяснил Матвийчук.

По его словам, недовольство офицеров связано с действиями нового главкома ВСУ Александра Сырского. Это недовольство побуждает военных идти на сотрудничество с российскими солдатами.

"Тут и желание завершить конфликт, и стремление привлечь людей к ответственности, кто в ответе за смерть их товарищей", — отметил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что ВСУ могли передать ВС РФ координаты бункера в Кривом Роге, где находились высокопоставленные офицеры, чтобы затем по нему прилетел ракетный удар.

Фото: commons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)