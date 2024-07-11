Расчёт пушки "Рапира" за несколько дней сжёг из охотничьих ружей семь FPV-дронов ВСУ, которые попытались атаковать позиции орудия ВС РФ после каждой результативной стрельбы. Об этом сообщил командир "Путник" в интервью ТАСС.

"Когда даётся команда, что идёт FPV, ребята занимают безопасные позиции. Чтобы сберечь орудие, отстреливаем из ружей. За последнее время семь сбили точно. Если мы бьём из пушки, то сюда идёт рой этих дронов", — рассказал "Путник".

Он также добавил, что на позициях есть переносное средство РЭБ, которое часто успевает подавить атакующие дроны. Иногда БПЛА удаётся атаковать орудия, но серьёзных повреждений удалось избежать, хотя у одного посечён лафет.

Во время одной из атак расчёты орудий попытались сбить дроны как из ружей, так и из автоматов, и оперативно развернули РЭБ. В результате аппараты не долетели до цели.

Пушка "Рапира" работает с закрытой огневой позиции, корректируя огонь с помощью беспилотника. На её счету — поражённые блиндажи, АГС, миномёты. При нахождении военкора на позиции, расчёт разнёс пулемётную точку со второго снаряда.

Фото: commons.wikimedia.org/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International)