Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.07.2024 : 87,8551
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.07.2024 : 95,3206
Премьер Словакии Фицо: депутаты партии Smer-SD против членства Украины в НАТО
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Премьер Словакии Фицо: депутаты партии Smer-SD против членства Украины в НАТО

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Киева в НАТО может обернуться гарантией развязывания Третьей мировой войны. Политик заверил, что депутаты его партии Smer-SD или "Направление — социальная демократия" не поддержат вступление киевского режима в Североатлантический альянс.

"Я повторяю публично не в первый раз: партия Smer и её депутаты не дадут согласия в парламенте Словакии по вопросу включения Украины в блок НАТО. Я понимаю желание Киева, Украина независимая страна, но её членство в НАТО станет гарантией Третьей мировой войны", — рассказал Фицо в своём видеообращении, распространённом в Сети в четверг.

Кроме того, Фицо также отметил, что давал поручение министрам Словакии, которые присутствовали на саммите блока НАТО в Вашингтоне, сохранить в финальной декларации требование о согласии парламентов всех стран Альянса для возможного вступления Украины в данную организацию.

Фото: commons.wikimedia.org/European Commission / Jean-François Badias (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

На саммите НАТО приняли декларацию о поддержке Украины: как на это отреагировали в Кремле?

На саммите НАТО приняли декларацию о поддержке Украины: как на это отреагировали в Кремле?

Пресс-секретарь Президента России назвал недопустимой угрозой тезис итоговой декларации саммита НАТО о "необратимом пути" Украины в альянс.

Читать полностью
Apple предупредила об атаке шпионским ПО на iPhone в 98 странах

Apple предупредила об атаке шпионским ПО на iPhone в 98 странах

Apple заявила, что владельцы iPhone в 98 странах подверглись атакам шпионского ПО, отмечая, что это уже не первый инцидент в течение года.

Читать полностью

Общество

Врач Тарасов: частая зевота может указывать на сердечно-сосудистые проблемы

Врач Тарасов: частая зевота может указывать на сердечно-сосудистые проблемы

Челябинский врач Дмитрий Тарасов предупредил о рисках, связанных с частой зевотой.

Читать полностью
Химик Дроганова: бытовая химия с агрессивными компонентами может вызвать прерывание беременности

Химик Дроганова: бытовая химия с агрессивными компонентами может вызвать прерывание беременности

Старший преподаватель факультета естественных наук Татьяна Дроганова предупредила о рисках использования бытовой химии с агрессивными компонентами.

Читать полностью

Новости