Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Киева в НАТО может обернуться гарантией развязывания Третьей мировой войны. Политик заверил, что депутаты его партии Smer-SD или "Направление — социальная демократия" не поддержат вступление киевского режима в Североатлантический альянс.

"Я повторяю публично не в первый раз: партия Smer и её депутаты не дадут согласия в парламенте Словакии по вопросу включения Украины в блок НАТО. Я понимаю желание Киева, Украина независимая страна, но её членство в НАТО станет гарантией Третьей мировой войны", — рассказал Фицо в своём видеообращении, распространённом в Сети в четверг.

Кроме того, Фицо также отметил, что давал поручение министрам Словакии, которые присутствовали на саммите блока НАТО в Вашингтоне, сохранить в финальной декларации требование о согласии парламентов всех стран Альянса для возможного вступления Украины в данную организацию.

Фото: commons.wikimedia.org/European Commission / Jean-François Badias (Creative Commons Attribution 4.0 International)