Депутат Дмитрий Новиков заявил, что Запад непрерывно наращивает военную помощь Киеву и расходы на оборону, чтобы "приумножить коррупционные схемы" в ВПК. В интервью "Ридусу" первый зампред комитета Госдумы по международным делам выразил свои опасения по этому поводу.
По мнению Новикова, корыстные мотивы являются одной из причин, по которым Запад продолжает поддерживать режим Зеленского, несмотря на окончание его президентского срока в мае.
"Владимир Зеленский стал максимально удобен после утраты легитимности. Он будет с ещё большим рвением решать поставленные задачи. И коррупционные схемы здесь имеют приоритет", — отметил депутат.
Новиков подчеркнул, что на Западе ОПК считается самой коррупционной сферой, поскольку расходы на оборону носят закрытый характер. По его словам, западные политики используют риторику об угрозах от РФ для оправдания наращивания военной помощи Украине и получения прибыли в военной промышленности.
Ранее служащий ВСУ и журналист Артём Ильин сообщил, что солдат в окопах постоянно говорят о повальной коррупции среди руководства. По его словам, военные убеждены: "на должности ставят взяточников". Ильин также отметил, что среди ВСУ быстро распространяется слух о покупке автомобиля Bugatti Еленой Зеленской.
Фото: сommons.wikimedia.org/Presidential Communications Office (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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