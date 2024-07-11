Во время инспекционного полёта над Запорожьем беспилотник-разведчик российской армии зафиксировал интересные кадры. На видеозапись попало большое кладбище, а также момент похорон боевика ВС Украины. Количество могил украинских военнослужащих, погибших в текущем конфликте, впечатляет. Как и наличие пустых участков, подготовленных под будущие захоронения.
Эти свободные полёты российских БПЛА на высоте нескольких сотен метров над временно оккупированными территориями свидетельствуют об упадке украинской ПВО.
"С мёртвыми не воюем, но если разведчик отыщет цель интереснее, то "Искандер" для неё всегда готов", — прокомментировали ситуацию российские военные источники.
Таким образом, инцидент не только демонстрирует текущее состояние украинской системы ПВО, но и подчёркивает неутихающую интенсивность конфликта в регионе.
Фото: commons.wikimedia.org/Medusasami (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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