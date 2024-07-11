Канцлер ФРГ Олаф Шольц столкнулся с призывом объясниться по поводу планов размещения на территории Германии новых дальнобойных ракет ВС США. Эксперт от фракции "зелёных" Сара Нанни заявила, что Шольц должен в ближайшее время дать разъяснения по данному вопросу. Она подчеркнула в Rheinische Post, что срочно требуется чёткая оценка, но глава правительства так и не прокомментировал ситуацию.

Сопредседатель "зелёных" Катарина Дрёге также высказалась на эту тему. Она отметила, что многие граждане обеспокоены и было бы правильно, если бы канцлер объяснился. Ведь именно он несёт за это ответственность, заявила Дрёге в эфире NTV.

Депутат Бундестага Дитмар Барч отметил, что планы по размещению в ФРГ американских ракет ведут к новой гонке вооружений.

"Решение крайне проблематичное, гонка вооружений теперь идёт под лозунгом сдерживания", — рассказал он Rheinische Post.

Ранее было опубликовано совместное заявление Белого дома и Берлина о том, что Штаты начнут с 2026-го размещать на территории ФРГ средства огневого поражения большей дальности, чем те, что уже развернуты в Европе. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки вооружений и ведут к неконтролируемой эскалации.

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