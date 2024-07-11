Канцлер ФРГ Олаф Шольц столкнулся с призывом объясниться по поводу планов размещения на территории Германии новых дальнобойных ракет ВС США. Эксперт от фракции "зелёных" Сара Нанни заявила, что Шольц должен в ближайшее время дать разъяснения по данному вопросу. Она подчеркнула в Rheinische Post, что срочно требуется чёткая оценка, но глава правительства так и не прокомментировал ситуацию.
Сопредседатель "зелёных" Катарина Дрёге также высказалась на эту тему. Она отметила, что многие граждане обеспокоены и было бы правильно, если бы канцлер объяснился. Ведь именно он несёт за это ответственность, заявила Дрёге в эфире NTV.
Депутат Бундестага Дитмар Барч отметил, что планы по размещению в ФРГ американских ракет ведут к новой гонке вооружений.
"Решение крайне проблематичное, гонка вооружений теперь идёт под лозунгом сдерживания", — рассказал он Rheinische Post.
Ранее было опубликовано совместное заявление Белого дома и Берлина о том, что Штаты начнут с 2026-го размещать на территории ФРГ средства огневого поражения большей дальности, чем те, что уже развернуты в Европе. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки вооружений и ведут к неконтролируемой эскалации.
Фото: commons.wikimedia.org/PdmScience (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Белорусская винодельня уходит из России
Минское заведение по изготовлению вина изложило свои намерения отказаться от поставок алкогольной продукции в Россию в свете заявлений российских виноделов о неспособности классифицировать белорусское производство как вино.
Россия отреагирует на размещение ракет США в Германии
Речь председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко, комментирующей возможное размещение США дальнобойных ракет в Германии, содержала заявление о том, что реакция России на подобное действие Вашингтона будет суровой и адекватной.
Врач Тарасов: частая зевота может указывать на сердечно-сосудистые проблемы
Челябинский врач Дмитрий Тарасов предупредил о рисках, связанных с частой зевотой.
Химик Дроганова: бытовая химия с агрессивными компонентами может вызвать прерывание беременности
Старший преподаватель факультета естественных наук Татьяна Дроганова предупредила о рисках использования бытовой химии с агрессивными компонентами.