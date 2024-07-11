Западные поставки вооружения киевскому режиму для борьбы с РФ могут спровоцировать полномасштабную войну, пишет American Conservative.
"Реальная опасность расширения эскалации связана с тем, что Запад подталкивает марионеточную войну к крупному конфликту с отправкой смертоносного вооружения для применения ВСУ против России. А также союзного персонала для помощи в эксплуатации этого оружия. Союзники склоняют ситуацию к полномасштабной войне", — говорится в материале.
Издание подчёркивает, что решимость администрации Байдена разжечь украинский конфликт ещё больше, который Киев вряд ли выиграет, нельзя назвать гуманной.
В феврале президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не нападёт на НАТО, в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно раздули мнимую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от национальных проблем.
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