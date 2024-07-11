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Аналитик ЦРУ Джонсон: положение ВСУ быстро ухудшается из-за стратегии ВС РФ
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Аналитик ЦРУ Джонсон: положение ВСУ быстро ухудшается из-за стратегии ВС РФ

Положение ВС Украины быстро ухудшается из-за проблем с кадровым составом и стратегии Москвы, заявил бывший экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Judging Freedom.

"Ситуация ухудшается в последние полгода. И всё стремительнее…", — отметил Джонсон.

По его словам, российские бойцы атакуют по всей передовой. Такая ситуация требует ответа от ВС Украины, но у ВСУ нет для этого возможностей. Джонсон полагает, что даже если киевский режим сможет мобилизовать людей, то возникнет вопрос, где их подготовить.

"И проблема следующая: предположим, ВСУ призовут или заставят людей пойти в армию, а где им провести подготовку? На Украине нет защищённых военных баз, где реально разместить большую группу новобранцев, чтобы они ходили строем и спали по ночам в казарме, не беспокоясь, что по ним прилетят ракеты…", — пояснил он.

По данным МО России, совокупные потери ВСУ за прошлую неделю превысили 13 500 человек.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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