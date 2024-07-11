Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют много западной техники на харьковском участке. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы получаем данные о том, что достаточное количество западной техники, техники НАТО используется, много ракетного вооружения", — сказал Ганчев журналистам на конференции.
По его словам, вооружение Запада также применяется при украинских обстрелах Белгородской области. ВСУ используют поставляемое блоком НАТО оружие для атак на российскую территорию.
Виталий Ганчев также сообщил о наращивании "очень серьёзных" резервов ВСУ на севере Харьковщины. Украинские войска перебрасывают силы с разных направлений и тыла, опасаясь прорыва ВС РФ к Харькову.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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