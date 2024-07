Солдат ВС РФ начнут обучать стрельбе из дробовиков по летающим целям, сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Генерал Евкуров рассказал, что для реализации этой программы МО привлекло чемпионов по стендовой стрельбе, завершивших подготовку 80 инструкторов.

"Эта идея принадлежит командирам на местах. Прежде всего солдатам, столкнувшимся с этой проблемой и нашедшим способ борьбы. Мы подготовили 80 инструкторов для группировок. Их обучали чемпионы по стрельбе. Гражданские специалисты очень помогли", — подчеркнул генерал Евкуров.

Очевидно, что в МО РФ оценили эффективность народного метода борьбы с БПЛА. Остаётся надеяться на активность ВПК, который ранее производил уникальные образцы вооружения и демонстрировал их на выставках. Например, пехотинцам было бы полезно получить качественные сеткомёты и подствольные дробовики, которые можно крепить вместо ГП-25.

Охотникам за дронами нужны активные наушники, зенитные треноги под пулемёты, тепловизоры и прицелы с 10-кратным увеличением. Также полезными окажутся наземные платформы для установки РЭБ и дизельного генератора на 3 кВт.

"Много полезного можно "изобрести" на третий год СВО, если хоть краешком глаза посмотреть, как выживают наши бойцы в окопах", — пишет "Царьград".

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo by Senior Airman Clayton Lenhardt (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)