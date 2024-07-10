В сети появилась база данных с именами людей, покинувших РФ после начала спецоперации на Украине. Среди множества граждан в списке оказался Борис Ельцин — младший внук первого президента РФ, сообщает Daily Storm.

Согласно карточке, внук Ельцина якобы покинул Россию 28 сентября 2022-го, мотивируя это началом мобилизации. Кто именно составил эту базу, остается неизвестным, однако пресса отмечает, что в опубликованных списках часто допускаются ошибки.

О появлении данной базы в интернете стало известно 8 июля. Помимо Ельцина-младшего в ней также значатся Мирон Федоров* (признан иноагентом) и актёр Никита Кукушкин* (признан иноагентом).

В базе содержатся такие личные данные, как ФИО и год рождения. Указывается дата выезда из России, страна, в которую отправился гражданин, и причина отъезда. Одновременно с базой "Покинувшие" появился список "Оппозиционеры — 2022-2024". В этом списке приводится больше информации, чем в "Покинувших".

*признан в РФ иноагентом.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)