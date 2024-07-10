Адвокат политика и иноагента Владимира Кара-Мурзы* Сергей Сафронов посетил его в тюремной больнице, сообщает адвокат и иноагент Вадим Прохоров* на своей странице в соцсети. По словам Прохорова*, оппозиционер находится в омской больнице ФСИН для обследования, его состояние "относительно стабильное".
"Адвокаты консультируют для определения мер по предотвращению существенного нарушения прав политзаключённого на доступ к нему адвокатов", — говорится в сообщении.
Жена политика Евгения ранее сообщила о его переводе из омской колонии строгого режима в больницу Федеральной службы ФСИН и о недопуске адвокатов. По словам Прохорова, адвокаты не имели доступа к Кара-Мурзе* с момента его перевода 5 июля.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 10 июля заявил, что Кремль не имеет возможности следить за ситуацией с Кара-Мурзой*. Политик был арестован в апреле 2022-го по обвинениям в госизмене и распространении фейков о ВС России. Его приговорили к 25 годам тюрьмы, и Кара-Мурза* назвал дело политически мотивированным.
Политик страдает от полинейропатии нижних конечностей — множественного поражения нервов, проявляющегося в виде параличей, трофических и вегетососудистых расстройств в отделах конечностей.
*признан в РФ иноагентом.
Фото: flickr.com/Michał Siergiejevicz (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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