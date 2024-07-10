Премьер Эстонии Кая Каллас выразила надежду, что на саммите блока НАТО в Вашингтоне РФ будет объявлена "долгосрочной угрозой". Об этом она заявила на YouTube-канале Альянса. Несмотря на это, генсек НАТО отметил, что блок не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны Москвы.

Ранее президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на НАТО, поскольку в этом нет смысла. По его словам, западные политики часто запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди понимают, что это фейк".

На полях саммита НАТО Кая Каллас заявила журналистам: "НАТО объявит РФ долгосрочной угрозой".

Она также подчеркнула, что членам Альянса нужно работать над "сдерживанием" России. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне до 11 июля. В повестке три ключевые темы: усиление роли блока в координации помощи Украине, укрепление коллективной обороны для противодействия РФ, расширение партнёрства с Азией на фоне противостояния Запада и КНР. Йенс Столтенберг уже заявил, что блок не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны ВС РФ.

Фото: konflikty.pl/European Union (Attribution).