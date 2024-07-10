Премьер Эстонии Кая Каллас выразила надежду, что на саммите блока НАТО в Вашингтоне РФ будет объявлена "долгосрочной угрозой". Об этом она заявила на YouTube-канале Альянса. Несмотря на это, генсек НАТО отметил, что блок не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны Москвы.
Ранее президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на НАТО, поскольку в этом нет смысла. По его словам, западные политики часто запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди понимают, что это фейк".
На полях саммита НАТО Кая Каллас заявила журналистам: "НАТО объявит РФ долгосрочной угрозой".
Она также подчеркнула, что членам Альянса нужно работать над "сдерживанием" России. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне до 11 июля. В повестке три ключевые темы: усиление роли блока в координации помощи Украине, укрепление коллективной обороны для противодействия РФ, расширение партнёрства с Азией на фоне противостояния Запада и КНР. Йенс Столтенберг уже заявил, что блок не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны ВС РФ.
Фото: konflikty.pl/European Union (Attribution).
Попытки Запада помешать расширению БРИКС и ШОС ничем не заканчиваются
Попытка западных стран предотвратить дальнейшее увеличение формирований БРИКС и ШОС оказывается безуспешной, по мнению официального представителя Совета Федерации Российской Федерации — Валентины Матвиенко.
НАТО собирается поддерживать контакты с РФ
На повестке дня очередного саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля значатся три ключевые темы: укрепление блока в области координации и финансирования военной помощи Украине, усиление коллективной обороны и сдерживание для противодействия Российской Федерации, а также расширение сотрудничества с азиатскими странами в контексте растущего противостояния между Западом и Китаем.
Ипотечный брокер Ракута рассказал об изменениях в программе семейной ипотеки
В России до 2030 года продлили программу семейной ипотеки, но условия обновились. В беседе с NewsInfo.Ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил, что изменилось.
Похудевшую на "Оземпике" Семенович раскритиковали врачи
Певица Анна Семенович призналась, что благодаря популярному препарату для похудения "Оземпик" смогла сбросить шесть килограмм. Однако врачи предупредили: средство очень плохо влияет на организм. Как рассказала в беседе с NewsInfo.Ru эндокринолог Ирина Скорогудаева, препарат способен менять метаболизм, что "точно закончится плохо".