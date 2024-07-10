Россия достигла больших успехов в снижении эффективности оружия Запада, что вынудило Америку отказаться от поставок некоторых снарядов Украине, сообщает WNP.
В материале отмечается: "Американские войска официально признали, что ВС РФ добились успеха в подавлении GPS и спуфинге, то есть в искажении сигналов, из-за чего удары ВСУ становятся неточными".
Ранее российские системы РЭБ уже значительно снижали эффективность таких вооружений как ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS и снаряды M982 Excalibur, используемые 155-мм ствольной артиллерией.
Автор статьи добавил: "Американцы перестали поставлять эти ракеты Украине".
Кроме того, в публикации подчёркивается, что проблема касается не только оружия, но и систем слежения, которые также стали ненадёжными. В конце мая в Washington Post сообщали, что многие боеприпасы США со спутниковым наведением на Украине не выдерживают российских помех, что вынуждает ВСУ прекращать использование некоторых видов западных вооружений после значительного снижения их эффективности.
Фото: сommons.wikimedia.org/Artist's global concept of the NAVSTAR Global Positioning (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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