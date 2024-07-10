Участники саммита НАТО не хотят омрачать юбилей публичным недовольством Владимира Зеленского касательно перспектив вступления Украины в Альянс, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. В беседе с "Лентой.ру" политолог пояснил просьбу участников саммита к Киеву.

"У них юбилей — 75 лет со дня образования НАТО. Они хотят позитива, праздничных речей, тезисов. Поэтому в атмосферу, которую намерены создать, не вписываются возмущения и скандалы, исходящие от украинского режима", — рассказал Коньков.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что участники саммита блока НАТО в Вашингтоне попросят Зеленского не выражать недовольство публично. По данным издания, представители администрации Байдена в преддверии саммита пытались умерить ожидания руководства Киева касательно перспектив вступления в альянс. Они рассчитывали снизить вероятность того, что представители режима снова будут публично негодовать из-за отсутствия быстрого плана вхождения в состав блока.

Источник газеты также заявил, что Зеленского, который скоро проведёт личную встречу с президентом Штатов Джо Байденом, вновь попросят не выражать недовольство по этому вопросу.

Фото: сommons.wikimedia.org/Presidential Communications Office (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)