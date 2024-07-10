Бывший главком ВСУ Валерий Залужный приступил к работе украинским послом в Британии, пишет "Украинская правда". Экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины начал свою работу в качестве посла Украины с 10 июля. Эти данные ранее были опубликованы изданием "Общественное. Новости" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Журналисты не привели дополнительных подробностей. Кроме того, украинские СМИ писали, что Залужный должен был отправиться в Лондон 3 июля. Пост посла оставался вакантным с 21 июля 2023-го, когда британскую столицу покинул предыдущий посол Вадим Пристайко.
Валерия Залужного сняли с поста главкома ВСУ 8 февраля. Это решение объяснили стагнацией на фронте и необходимостью "перезагрузки генералитета". Информация о том, что его назначение на пост посла одобрил Владимир Зеленский, появилась в марте. После этого Залужный практически исчез из публичного пространства.
Фото: commons.wikimedia.org/Міністерство у справах ветеранів України (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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