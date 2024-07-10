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Бартош: теракт на авианосце
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Бартош: теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов" выгоден Западу

Военный эксперт Александр Бартош выразил мнение, что в операциях ГУР прослеживается западный след, и что теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов" был нужен именно Западу. В интервью газете "ВЗГЛЯД" Бартош отметил, что Кирилл Буданов*, курировавший попытку теракта в Мурманске, находится под контролем разведки МИ-6. ФСБ предотвратила этот теракт.

"Киев продумал серию операций против РФ. Речь о попытке угнать бомбардировщик Ту-22М3, о теракте на "Адмирале Кузнецове" в Мурманске и покушении на трёх военных чинов в Москве", — заявил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя, противник активизировал террористическую деятельность. В преддверии саммита НАТО Киев хочет продемонстрировать Западу готовность бороться дальше. В офисе Зеленского потребуют новых финансовых вливаний. Бартош также утверждает, что операции организованы с участием разведок Запада.

"Буданов* курировал попытку теракта в Мурманске и подконтролен внешней разведке Британии. Замыслы вынашивали в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили вербовщиков и разрабатывали план", — считает он.

Бартош отметил, что действия российских военных сорвали планы противника. Угон Ту-22М3 позволил бы Америке изучить бомбардировщик, а теракт на авианосце должен был сорвать план использования корабля.

Ранее ФСБ пресекла теракт на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. По данным ЦОС, в марте на военного, проходящего службу на авианосце, вышел некий "Олег".

В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что операция курируется лично главой ГУР МО Украины. Однако офицер обратился в органы безопасности. Кураторы отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор пропал.

Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения на трёх высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний завербованный, он заказал три взрывных устройства, замаскированных под подарки, по адресам проживания начальников МО.

Кирилл Буданов* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Фото: flickr.com/Serguei S. Dukachev assumed (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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