Офис Владимира Зеленского рассматривает возможность отставки премьера Украины Дениса Шмыгаля из-за негативной реакции общества на работу кабинета министров и "отсутствия драйва" в отношениях с лидером киевского режима. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на источник в ОП. В Киеве планируют уволить Шмыгаля в период с 16 по 18 июня.

Причиной увольнения называют негативное восприятие народом страны работы Кабмина и "отсутствие драйва в отношениях с Зеленским". Увольнение Шмыгаля может произойти уже после саммита блока НАТО.

Один из членов команды Зеленского полагает, что увольнение Шмыгаля позволит украинским властям изменить условия соглашений и меморандумов с МВФ и другими западными структурами о проведении реформ в стране, поскольку именно представители правительства подписывали эти документы от имени Киева.

На пост премьера вместо Шмыгаля может быть назначена первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

Фото: commons.wikimedia.org/Government of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)