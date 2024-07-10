В сети появилось обращение бойца ВС РФ, записанное незадолго до его гибели в ходе спецоперации. Волонтёры "Войско Zаботы" сообщили о том, что орловский боец Анвар из Амчана погиб в зоне боестолкновений. Перед смертельным боем он записал трогательное видеообращение к сыну.
"Ушёл наш Анвар — добрейший человек. Он не раз приезжал к нам, мы давали ему каску, одежду, разгрузку, вкусняшки, обнимали его от души, вселяя надежду и веру… Только добрые воспоминания о нём. Соболезнования родным и близким", — рассказали орловские волонтёры.
В официальном сообществе "Войско Zаботы" размещено последнее видео Анвара, адресованное его сыну. В нём боец, будто предчувствуя гибель, говорит о том, что всегда будет рядом с сыном, несмотря ни на что.
"Всё будет хорошо. Не переживай. Носи мой подарок, береги его. Не слушай никого. Ты — настоящий мужчина. Что бы ни случилось, я с тобой", — сказал боец в видео.
Похороны Анвара состоятся во Мценске. Тело бойца доставит его брат, который также служит в зоне СВО.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Боррель: Евросоюз сожалеет, что на Украине гибнут люди
Жозеп Боррель выразил сожаление, что на Украине гибнут люди, но подчеркнул необходимость продолжения военной поддержки конфликта для противостояния России.
Захарова порекомендовала уехавшим из России переключиться на новые отечества
Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала людям, которые покинули Россию, не переживать и перебросить внимание на свои новые отечества. Об этом она информировала радиостанцию Sputnik.
Нутрициолог Русакова: повысить концентрацию внимания помогут БАДы и витамин В
Сегодня многим знакомо состояние психического истощения, возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение или на фоне плохого самочувствия. Ему особенно подвержены люди, чья работа связана с регулярным общением, сопереживаниями и большой ответственностью.
Ельцин в разговоре с Клинтоном назвал удары НАТО по Югославии ошибкой
В 1999 году, после начала бомбардировок Югославии силами НАТО, в отношениях между Россией и США наметился серьезный разлад. Российский президент Борис Ельцин, в ходе телефонного разговора с американским коллегой Биллом Клинтоном, выразил глубокое беспокойство по поводу ситуации.