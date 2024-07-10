В сети появилось обращение бойца ВС РФ, записанное незадолго до его гибели в ходе спецоперации. Волонтёры "Войско Zаботы" сообщили о том, что орловский боец Анвар из Амчана погиб в зоне боестолкновений. Перед смертельным боем он записал трогательное видеообращение к сыну.

"Ушёл наш Анвар — добрейший человек. Он не раз приезжал к нам, мы давали ему каску, одежду, разгрузку, вкусняшки, обнимали его от души, вселяя надежду и веру… Только добрые воспоминания о нём. Соболезнования родным и близким", — рассказали орловские волонтёры.

В официальном сообществе "Войско Zаботы" размещено последнее видео Анвара, адресованное его сыну. В нём боец, будто предчувствуя гибель, говорит о том, что всегда будет рядом с сыном, несмотря ни на что.

"Всё будет хорошо. Не переживай. Носи мой подарок, береги его. Не слушай никого. Ты — настоящий мужчина. Что бы ни случилось, я с тобой", — сказал боец в видео.

Похороны Анвара состоятся во Мценске. Тело бойца доставит его брат, который также служит в зоне СВО.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)