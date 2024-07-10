Опубликованы кадры сдачи в плен боевика из 47 механизированной бригады ВСУ. Украинский солдат, найдя в лесу листовку с инструкциями о том, как сохранить жизнь, решил действовать. Связавшись с военными "Центра", он получил указания, как перейти линию фронта и сдаться. При себе у него была американская винтовка М16, пара гранат и та самая листовка, спасшая ему жизнь.
Путь к российским позициям обеспечивали несколько человек. Один следил за потенциальным пленным с коптера, другой давал указания по рации, куда ему идти, а третий наблюдал за передвижением с земли через тепловизор, поскольку операция проводилась ночью.
На месте встречи российские бойцы дали команды: "На колени, поднять перед собой оружие и не шевелиться!".
Пока один проверял пленного, другой держал его на прицеле. Винтовку у боевика ВСУ забрали, приказали положить руки на шлем. После проверки велели подняться и пройти вперёд.
"Листовку с инструкцией по сдаче в плен он взял с собой. Именно она натолкнула его на мысль, что пора заканчивать войну. Что показывает эффективность и важность психологической работы с противником, важность тактической подготовки бойцов "Центра", — отметил канал "Работайте, братья!".
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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