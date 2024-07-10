По мнению авторов издания Responsible Statecraft, киевский режим не сможет вернуть Крым и территории, утраченные с начала спецоперации ВС России.

"Ни один человек всерьёз не верит, что такое возможно. Но пока Киев борется, говорить об этом некорректно…", — говорится в публикации.

В статье подчёркнуто, что на саммите блока НАТО в Вашингтоне союзникам будет трудно не поддержать цель Украины — добиться победы в конфликте с Россией. Однако они не смогут чётко определить и обозначить цели этой "победы".

Кроме того, издание отмечает, что уничтожить Россию противнику не удастся. Независимо от того, кто находится у власти в Кремле, присутствие державы международных делах будет ощущаться как и прежде. В какой-то момент Запад должен будет сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы.

В июне президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они включали признание статуса Крыма, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также вывод ВСУ из новых регионов РФ и отмену антироссийских санкций. Украинская сторона эти инициативы отвергла.

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