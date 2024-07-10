Сегодня многим знакомо состояние психического истощения, возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение или на фоне плохого самочувствия. Ему особенно подвержены люди, чья работа связана с регулярным общением, сопереживаниями и большой ответственностью.
Причиной может стать не только физическое недомогание, но и сильный стресс, учёба или любое энергозатратное занятие. Какие препараты или БАДы эффективно принимать для улучшения концентрации внимания и работы мозга, если человек болел, ослаб и ему необходимо быстро собраться? Что поможет ему придти в себя?
Об этом NewsInfo.Ru расспросил Дарью Русакову, кандидата медицинских наук, диетолога, члена экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.
"Сложный вопрос, поскольку причинами рассеянности и несобранности могут быть как проблемы сосудистого генеза, и тогда нужны сосудистые препараты, либо нехватка витаминов, например, группы B. В группе B есть препараты в виде медикаментозной, лечебной дозировки, они положительно влияют на нервную систему, концентрацию, работу мозга. И биологически активные добавки, обогащённые этими витаминами. Есть множество различных растительных препаратов, например, из экстракта листьев гинкго билоба. Он применяется и в пожилом возрасте, и в детском в моменты физических и умственных нагрузок. Всем известен допинг с мельдонием дигидратом в составе, он применяется для улучшения кровообращения в головной мозге, но его можно использовать после консультации с врачом. Я не рекомендую увлекаться БАДами и самостоятельно назначать себе лечение для улучшения мозговой деятельности, памяти. Применяются и более сложные препараты, но их назначает либо врач-невролог, либо узкие специалисты, поскольку препараты имеют свои противопоказания и побочные эффекты", — объяснила кандидат медицинских наук.
Что можно посоветовать людям для повышения работоспособности после болезни, вирусов, ОРЗ?
"Очень важно правильно питаться, чтобы в рационе было достаточно белка, антиоксидантов и витаминов. Желательно включать широкий спектр овощей, фруктов, зелени для того, чтобы антиоксиданты и витамины попадали в организм в нужном количестве. Но всё индивидуально. У каждого свои заболевания и особенности, поэтому нужен специалист для назначения, даже если это биологически активные добавки. Основное — это сосудистые препараты, витамины группы B, могут быть и специализированные препараты при нарушениях памяти, когнитивных расстройствах. Может быть ноотроп, восстанавливающий оболочку нервных окончаний, и, соответственно, улучшающий микроциркуляцию", — заключила Дарья Русакова.
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