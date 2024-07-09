Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур выразил обеспокоенность тем, что повышенное внимание к визиту премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву отвлекает союзников киевского режима от вопросов о помощи Украине и её интеграции в ЕС и НАТО.
"Все говорят, что Орбан приехал в Москву, вместо того чтобы обсуждать, что сделать внутри блока НАТО, внутри Евросоюза. Украина должна войти в ЕС и НАТО, это должно стать нашим фокусом внимания. А эти отклонения отвлекают от ключевого фокуса, от помощи Украине в конфликте", — отметил Певкур на мероприятии в Вашингтоне, организованном изданиями Politico и Welt.
Визит Виктора Орбана в Москву, где он провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, был охарактеризован им как следующий этап мирной миссии, начатой его поездкой в Киев 2 июля. Певкур выразил надежду, что международное сообщество в скором времени будет готово сосредоточиться на поддержке ВСУ и путях Украины к интеграции в ЕС и НАТО.
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